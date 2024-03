"Fatboy Slim" live al Matis Club

Sabato 23 marzo 2024 al Matis "Club Couture" con "Fatboy Slim". Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: più di 35 anni di carriera, album epici quali 'You've Come A Long Way, Baby', collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority. Un concerto replicato lo scorso anno e che è diventato un documentario intitolato “Fatboy Slim: Right Here, Right Now” diretto da Jak Hutchcraft.