"Favolando per le Valli" a Sasso Marconi: spettacoli, narrazioni e laboratori per bambini di tutte le età

La rassegna "Favolando per le valli"* fa tappa anche quest'anno a Sasso Marconi, con un programma che comprende spettacoli, narrazioni e laboratori, rivolti a bambini di tutte le età. L'edizione 2021 si apre il 9 luglio, con "L'elefantino", spettacolo di "La Baracca - Testoni Ragazzi" scritto e interpretato da Bruno Cappagli.

Protagonista del racconto è l'elefantino Bubu, cui mamma e papà hanno affidato un compito noioso: lavare i calzini di tutta la famiglia. Mentra lava, Bubu racconta una storia: come per magia i calzini prendono vita e si trasformano in animali della giungla che raccontano una storia curiosa e appassionante. Immaginazione, sorpresa e musica sono gli elementi che animano questo spettacolo, liberamente tratto da un racconto di Rudyard Kipling.

Appuntamento alle 21.15 nella Piazzetta del Teatro - Lo spettacolo è adatto ai bambini da 2 a 5 anni.

Il cartellone sassese di "Favolando per le valli" prosegue a luglio con la "Stanza dei dinosauri", spettacolo di "Teatrodistinto" per bambini da 5 anni in poi, che esplora il tema della diversità utilizzando i linguaggi del teatro gestuale e d'attore (venerdì 16 - Piazzetta del Teatro, ore 21.15), e con "Il villaggio rampante", laboratorio di costruzione delle capanne diretto da Bruno Soriato di Kuziba Teatro, dove i bambini da 6 a 10 anni potranno cimentarsi nella costruzione di piccole casette in canne e foglie. Il laboratorio si svolge nel Giardino di Via Achillini il 21-22-23 luglio (ore 18-20). Obbligatoria l'iscrizione al n. 342 7163977 (max. 10 partecipanti).

Dopo una pausa ad agosto, la rassegna riprende a settembre con due appuntamenti in programma all'Oasi naturale San Gherardo e ispirati al mondo animale. Si tratta di "Parole al vento", narrazione/gioco a cura di Simona Gambaro che porterà i piccoli spettatori alla scoperta dei pensieri degli animali del bosco (sabato 11 e domenica 12/9), e di "Lupi", spettacolo in cui Roberto Abbiati e Johannes Schlosser proveranno a rovesciare la concezione del lupo diffusa nell'immaginario collettivo (18-19 settembre).

La partecipazione a spettacoli e laboratori è gratuita.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti in programma a Sasso Marconi nell'ambito di "Favolando" sono disponibili in allegato e sul sito internet del Comune di Sasso Marconi, al link https://bit.ly/3hrC088

Nel rispetto delle normative di sicurezza in vigore, i posti disponibili per gli spettacoli sono contingentati, è dunque consigliata la prenotazione via e-mail a prenotazioni@carossateatro.it oppure via WhatsApp o SMS al n. 342-7163977.