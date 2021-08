Feminologica 4: teatro civile al femminile

Feminologica è la rassegna di Teatro Civile al femminile curata da Associazione Culturale Youkali APS per la direzione artistica di Simona Sagone.



La rassegna offre un palcoscenico ad artiste del territorio che hanno scelto di fare un teatro di impegno civile affermando il talento delle donne rifuggendo dal concetto di donne- oggetto, oltre ogni stereotipo e di canone di bellezza di matrice patriarcale.



PROGRAMMA



26 AGOSTO

ore 19:00 “Teresa Noce: madre costituente” Incontro* con ANPI Saragozza

ore 21:00 “Renata racconta l’Agnese” Reading con musica dal vivo con Angela Malfitano, musiche di Giuseppe Calcagno - Ass. Tra un atto e l’altro (in caso di pioggia rimandato al 27 agosto)



1 SETTEMBRE

ore 21:00 “Ninna nanne: storie e canti popolari” regia Simona Sagone con Simona Sagone, Sara Graci: voci recitanti; Sonila Kaceli- voce; Mirco Mungari: polistrumentista – Ass. Youkali APS (bambini/e e adulti ) (in caso di pioggia rimandato al 3 settembre)



2 SETTEMBRE

ore 21:00 “Il colore delle donne in musica e versi” concerto con Silvia Salfi voce, Silvia Orlandi pianoforte - Dulcantis (in caso di pioggia rimandato al 4 settembre)



8 SETTEMBRE

ore 19: 00 “Figure femminili nell’Odissea” incontro* con la scrittrice Marilù Oliva

ore 21:00 “Calipso” con Simona Sagone- voce e regia; Mirco Mungari- polistrumentista. Da “L’Odissea raccontata da Penelope, Circe Calipso” di Marilù Oliva Ed Solferino - Ass. Youkali APS (in caso di pioggia rimandato al 10 settembre)



15 SETTEMBRE

ore 19:00 “Donne per le donne” Incontro* a cura di UDI Bologna con Katia Graziosi– Presidente UDI Bologna e Marta Tricarico- avvocata

ore 21:00 “Ribelli: donne fuori dal coro” Di e con Luisa Vitali, Diletta Diletta Rocca e - Ass. Rimacheride (in caso di pioggia rimandato al 17 settembre)



16 SETTEMBRE

ore 19:00 “La prima strage fascista del 21 novembre 1921 a Palazzo D’Accursio” incontro* a cura di AICS Bologna.



Ore 21:00 “1920 Strage a Palazzo (D’Accursio)” Drammaturgia e regia Simona Sagone con Simona Sagone e Sara Graci: attrici; Mirco Mungari: Chitarra e percussioni - Ass. Youkali APS(in caso di pioggia rimandato al 18 settembre)

