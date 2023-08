“Feminologica”: la rassegna di teatro civile al femminile a Bologna

Torna dal 30 agosto al 15 settembre a Bologna “Feminologica”, la rassegna di teatro civile al femminile giunta alla sesta edizione, promossa e organizzata da Youkali APS e diretta da Simona Sagone, nell’ambito del progetto “Donne fuori dall’angolo” con il sostegno della Regione Emilia Romagna, bando Assessorato Pari Opportunità 2023/24, e dell’Otto per Mille di Tavola Valdese.

“Feminologica” nasce, nel cuore di Villa Spada, dal desiderio di rendere vivo il Monumento alle 128 cadute partigiane della Provincia di Bologna, seguendo l’intenzione dell’architetta Letizia Gelli Mazzuccato che lo progettò inserendovi un anfiteatro perché fosse un monumento partecipato. La rassegna di Youkali è dedicata non solo alla memoria delle partigiane cadute, ma all'opera di maternage di massa attuato dalle donne durante la guerra di liberazione dal nazifascismo, per consegnare alle nuove generazioni un messaggio di lotta e di solidarietà attraverso la messa in scena della storia delle donne, ancora pochissimo narrata e conosciuta.

“Feminologica” propone il lavoro di compagnie e artiste che condividono l'obiettivo di portare in scena spettacoli che raccontino la Storia vista dagli occhi delle donne, e soprattutto, i talenti delle donne come autrici, attrici, registe, cantanti, musiciste. In quanto spazio di riflessione sull'empowerment femminile, gli spettacoli sono preceduti da momenti di incontro con realtà associative del territorio su temi di attualità, sempre rispetto all’obiettivo di riconoscimento delle lotte delle donne per i loro diritti, che fungono da introduzione alle tematiche affrontate dalle opere teatrali rappresentate.

«“Feminologica 6” – dichiara la direttrice artistica Simona Sagone – continua ad offrire un palcoscenico ad artiste di talento del territorio che hanno scelto di fare un teatro di impegno civile e di denuncia delle incrostazioni, difficili da rimuovere, del patriarcato che impongono ancora modelli stereotipati del maschile e del femminile. Le artiste pagano un tributo alto sull’altare della società patriarcale: ancora oggi sono pagate meno dei colleghi uomini e hanno a disposizione meno ruoli da ricoprire dato che la letteratura drammatica nei secoli è stata scritta da uomini e soprattutto per interpreti maschili. Le artiste, inoltre, faticano a liberarsi dai canoni di bellezza di matrice patriarcale perché direttori di teatri, produttori e altri soggetti con potere decisionale sulle scritture sono per lo più uomini che effettuano le loro scelte sulla base di presunti criteri “oggettivi” di bellezza e per appartenenze familistiche, piuttosto che approfondire le capacità artistiche di ciascuna e la densità dei progetti che vengono da esse proposti. Se è vero che il teatro, dal tempo delle tragedie greche, mette in scena la società con intento di denuncia e per attivare un cambiamento, oggi è tempo che le donne scrivano storie nuove per le donne e che le rappresentino come sono state nel passato e come sono ora indicando l’idea di società futura che immaginano.”