"Femmina? Mai!": l'8 marzo su Lepida TV

Lunedì '8 marzo alle 18 Lepida TV (can. 118) trasmetterà "Femmina? Mai!". Un breve testo teatrale scritto da Marina Zuccoli interpretato con verve e intelligenza dal Quartetto Lido'. Sei attrici, intercalate da uno stralunato attore in giacca rossa, riflettono su come le lingue e i dialetti alimentino la disparità di genere. A farne le spese, un fico...