Fermata teatro: ritorna la rassegna del circolo Arci Brecht

Dall'11 novembre riparte la storica Rassegna "Fermata Teatro" del Circolo Arci Brecht in via Bentini 20 a Bologna, zona Corticella.

Sabato 11 novembre alle 21.00 aprirà la rassegna “Caro Lucio mi ispiro...”. Il reading teatrale in omaggio al grande artista Lucio Dalla a distanza di 80 anni dalla sua nascita, sarà impreziosito dalle proiezioni video e audio che offriranno immagini e sonorità suggestive, dolci e malinconiche, così tipiche dello stile di Lucio Dalla, oltre alla profonda e avvolgente voce dell’attore Saverio Mazzoni che darà corpo alla sceneggiatura di Marco Ferlini, con un contributo audio di Evelina Volta.

Sabato 2 dicembre alle 21.00 sarà la volta di “Pandemie”, spettacolo di e con Paolo Zurzolo, suoni di Daniel Caciagli, progetto di Maya Luisi; una stand-up comedy che mette in luce con umorismo le assurdità quotidiane che tutti abbiamo vissuto: dalla scuola, al lavoro, alla spesa, al tempo libero, dall’esperienza diretta a quella raccontata, dalle notizie che sembrano barzellette alle barzellette che sembrano fatti reali, in una vita di tutti i giorni che mai ci saremmo aspettati.

Sabato 16 dicembre alle 21.00 andrà in scena lo spettacolo “Il gatto e i canarini”, della Compagnia Aquiloni in bARCA, per la regia di Carlotta Grillini. Liberamente ispirato al giallo omonimo dell’autore John Willard, lo spettacolo narra, tra comico e tragicomico, i misteriosi omicidi e furti che colpiscono la famiglia Canarini nel momento della spartizione di una grossa eredità… chi sarà il colpevole?



Gallery



Per raggiungere il teatro è possibile prendere l’autobus 27A fermata “Corticella” oppure in auto l’uscita 6 della tangenziale con parcheggio in strada vicino al teatro. L’ingresso è riservato ai soci Arci, con possibilità di fare la tessera direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare al 3471702942.