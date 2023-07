Martdì 15 agosto ore 21.00 ferragosto al Battiferro con Giacomo Casanova e le ballerine di BB Burlesque Ballet

"Una serata con Giacomo Casanova" al Battiferro, il luogo dove la magia prende vita, giunge come ospite graditissimo il leggendario Giacomo Casanova (interpretato da Eugenio Maria Bortolini) per un'intervista esclusiva condotta da Gabriele Baldoni e le stelle del BB Burlesque Ballet brillano come mai prima d'ora. Preparatevi per un'esperienza straordinaria, meravigliosa e incredibile che vi lascerà senza fiato.

Il Battiferro sarà aperto dalle ore 20.00, con possibilità di cenare sul posto con tigelle, piadine, crescente, patate fritte presso il bar del Battiferro.

Modalità di ingresso: € 7,00 a persona - posti limitati, prenotazione consigliata