Ferragosto a Bologna: il Capodanno d'estate si festeggia in piscina

Il Capodanno d'estate si festeggia in piscina! Una giornata scandita da tuffi rinfrescanti, aperitivi a bordo vasca, prove di sub e persino bagni notturni: è la proposta di Sogese, che per il 15 agosto mette in campo un programma fittissimo di appuntamenti nelle tante piscine di tutta la provincia.

Ecco il programma piscina per piscina:

PISCINA ACQUA&FITNESS OZZANO

Vi aspettiamo piscina Acqua&Fitness, Via Nardi, 2 – Ozzano (BO)!

Nel pomeriggio frutta, animazione acquagym per tutti!



PISCINA BUDRIO

Vi aspettiamo piscina Budrio, Piazzale della Gioventù, 16 – Budrio (BO)!

Per tutta la giornata prove sub gratuite organizzate da Punto Blu SOGESE & Sub Nettuno Molinella



PISCINA CASTEL SAN PIETRO TERME

Vi aspettiamo piscina Castello, Viale Terme, 850A – Castel San Pietro (BO)!

Dj Set dalle 10:00 alle 20:00

Servizio trainer di vasca attivo dalle 10:00 alle 20:00

Lezione di Acquagym ore 16:30

Musica Live alle 21:30 con i LENNON LIVES presso il Nereo Pool Bar (cena greca su prenotazione al 371-4962508)



PISCINA CAVINA – BORGO PANIGALE

Vi aspettiamo piscina Cavina, Via Biancolelli, 36 – Borgo Panigale (BO)!

Dalle ore 11:00 alle ore 18:00 aperitivo con sangria e analcolico alla frutta

Per tutto il giorno Cocomerata

Ore 10:30 – Maxilezione di Hydrobike (60′) gratuita



PISCINA GESSI ZOLA PREDOSA

Vi aspettiamo piscina Gessi, Via Don Mauro Fornasari, 3 – Zola Predosa (BO)!

Nel pomeriggio merenda con frutta e crescentine



PISCINA KENNEDY SAN LAZZARO

Vi aspettiamo piscina Kennedy, Via Kennedy, 63 – San Lazzaro (BO)!

Frutta fresca e aperitivi

Maxilesione di hydrobike ore 10:30 con Luca Villa

PISCINA MONTERENZIO

Vi aspettiamo piscina Monterenzio, Via Idice, 268 – Località Ca’ Massei Monterenzio (BO)!

Ore 9:00 apertura impianto

Dalle 10:00 torneo Ping-Pong

12:00 Acquagym

14:00 gara di velocità sullo scivolo

15:00 gara sui gonfiabili

dalle 15:30 torneo Beach Volley

16:30 Acquagym

19:00 chiusura



PISCINA PALAZOLA G. VENTURI – ZOLA PREDOSA

Vi aspettiamo piscina Palazola G. Venturi, Viale dello Sport 2 – Zola Predosa (BO)!

Sabato 14 agosto – Ferragosto scintillante

ore 19:30 ingresso nel parco attrezzato. Possibilità di fare il bagno nella piscina esterna con illuminazione notturna, cascata e idromassaggi0

bar aperto per ogni consumazione e per l’apericena da prenotare al 3485143201

Dj set!

durante la serata SPETTACOLO PIROTECNICO DI FUOCHI D’ARTIFICIO!

termine serata ore 23:30

Tariffe:

10€ incluso 1 drink

15€ incluso 1 drink e l’Apericena

Domenica 15 agosto

apertura piscina interna ed esterna dalle 8:00 alle 19:30

parata di meravigliosi gonfiabili giganti in vasca esterna per divertirsi tutto il giorno

lezione hydrobike gratuita ore 10:30

musica da accompagnamento per ballare in acqua

alle 12:30 Fantasia di frutta e Aperitivi, offerti da noi



PISCINA SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Vi aspettiamo piscina San Giovanni, Via Castelfranco, 16/B – San Giovanni in Persiceto (BO)!

Sabato e domenica in compagnia di Marco Dj

Lezioni di fitness gratuite (sabato ore 16:00 e domenica ore 12:00 e 16:00),

Sabato pomeriggio “ghiacciolata” per tutti i bimbi

Domenica pomeriggio cocomerata per tutti



PISCINA PAOLO GORI – PIANORO

Vi aspettiamo alla piscina Paolo Gori, Via dello Sport 4 – Pianoro (BO)!

Per tutto il giorno bambini e adulti potranno partecipare a:

Mini Olimpiadi per bambini: tante sfide per divertirsi e un premio per tutti

Olimpiada per adulti: le olimpiadi sono per professionisti, ma l’olimpiada è per veri maestri! L’obiettivo è divertirsi in diversi sport e arrivare a guadagnarsi una piadina

Ore 16:00 musica con i Soundoodles



PISCINA VANDELLI – BOLOGNA

Vi aspettiamo alla piscina Vandelli, Via di Corticella, 180/4 – Bologna!

Fitness e divertimento per un Ferragosto in città.

Dalle 10:30 alle 11:30 maxilezione di fitness in acqua: Bike 60′ minuti