Ferragosto al Festival DiMondi con Dj Lord Sassafras

Lunedì 15 agosto il Ferragosto DiMondi con dj Lord Sassafras.

Figura emblematica e multietnica della scena spagnola, Jordi distilla una musica aperta ai quattro venti, un mix mutante di suoni solari dalla world music, al rock, alle influenze tecno-etno. Una saggia compilation chiamata “Mafia mondiale” che ha fatto salire di festival in festival, la temperatura delle sue dance-floors.

Jord lavora ormai da venticinque anni nel mondo della musica con lo pseudonimo di Lord Sassafras suonando in festival e club di tutta la Spagna. La sua attività lo porta ogni anno anche all' Ariano Folkfestival, senza dubbio il miglior festival italiano di world music. Ma anche in Giappone, Slovenia, Belgio, Danimarca ed in tutto il resto d’Europa.

ore 20.00. Ingresso gratuito