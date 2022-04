Sabato 30 aprile "Ferramenta Ama Bologna" live al Covo Club. 3 artisti, 3 dischi, mondi sonori diversi tra loro in una serata di amore e rumore, con DjSex finale.

Ferramenta Dischi presenta il nuovo format “Ferramenta Ama”, spostandosi nelle principali città d’arte italiane partendo da Firenze per poi spostarsi a Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Artisti:

99PARANOIE: è lo pseudonimo di Jacopo Micillo artista nato nel 1999 e proveniente della bassa provincia di Brescia.

Nella vita alterna la vendita di macchine d’epoca alla scrittura di canzoni. Le principali influenze sono Hendrix, De André, Frusciante, Dargen D’amico e Mac Miller ma la sua musica è contaminata anche da una Fiat Barchetta o da un Porsche Carrera.

“Sugar Mummy” è il suo ultimo singolo accolto positivamente anche da Spotify che lo ha inserito nelle playlist editoriali Scuola Indie e Fresh Finds. Il 29 Ottobre è uscito il suo album “Amnistia”.

JAMILA: Jamila Kasraoui, classe 2001, nasce a Scandicci, in arte Jamila. Padre algerino, madre italiana. Jamila è musicista, scrittrice e cantautrice. Il suo rapporto con la musica e la scrittura inizia molto presto.

Ad Agosto 2020 inizia il suo “Tour delle Piccole Date” in cui ha avuto modo di fare da apertura ai concerti di Brunori Sas e Dente.

A Dicembre 2020 viene chiamata dalla rivista Vanity Fair perché selezionata tra vari artisti emergenti under 30 per partecipare alla campagna pubblicitaria “Jackie’s Garden” promossa da Gucci. Ha vinto recentemente il Premio De André, BMA e Il Premio dei Premi. Il 12 Novembre 2021 è uscito il suo primo album “Frammenti”.

RENEE: è lo pseudonimo di Renato D’Amico: cantautore e producer siciliano classe ’98. Nel 2018 decide di stabilirsi in Toscana e dedicarsi completamente alle registrazioni del suo primo album solista. All’interno del disco coesistono colori e mondi sonori differenti tra di loro, l’anima acustica e cantautorale si contamina con percussioni incisive e sonorità elettroniche.

Il 22 Ottobre è uscito il suo secondo singolo “Ridere”, seguito dall’uscita dell’album “A Casa Mia” il 26 Novembre.