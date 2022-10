Giovedì 6 ottobre 2022 dalle 16 alle 21 in Piazza del Nettuno, Bologna. Con il Patrocinio del Comune di Bologna, giovedì 6 ottobre i volontari di Nuova Acropoli Bologna porteranno la IV edizione del Festival Nazionale della Filosofia Attiva in Piazza del Nettuno con uno stand pronto ad accogliere i passanti dalle 16 alle 21.

Lo scopo del Festival è riportare la Filosofia nelle strade e nelle piazze della città, laddove è nata. L’Amore per la Saggezza è infatti insito in ogni uomo da sempre; l’essere umano che matura un’attitudine filosofica si pone delle domande, trova nella propria capacità di riflessione uno strumento essenziale, si lancia nella ricerca di ciò che è meno evidente, si impegna nella scoperta e nella comprensione di se stesso. Indipendentemente dalla nostra esperienza e formazione, ognuno ha in sé un piccolo filosofo.

A questo si aggiunge la Filosofia Attiva, ovvero l’applicazione degli insegnamenti profondi al nostro quotidiano, perché portano un beneficio reale per la nostra vita, così come i saggi dell’antichità erano soliti fare perché, come diceva Confucio: “Chi è saggio non parla mai di ciò che non può tramutare in azione”.

Nel pomeriggio del 6 ottobre sarà possibile cimentarsi in una serie di giochi dinamici e divertenti rivolti a tutti che, richiamando tematiche attuali e conosciute, mettono in luce la presenza di insegnamenti filosofici dove meno ce lo aspettiamo. Sarà presente anche un angolo dedicato alle curiosità e al dialogo su simboli, valori e mitologia.

Un Triathlon Filosofico offrirà la possibilità di mettersi alla prova in una serie di Sfide a Tema: il Labirinto di Teseo, dove con coraggio e astuzia si potrà conquistare la libertà e sconfiggere il Minotauro; il Rebus Fantastico, un percorso tra enigmi, film, e frasi celebri; infine, Filosofi Stellari, un viaggio alla velocità della luce su pianeti e luoghi inesplorati dello spazio.

Ogni gioco può far tornare bambini anche i più grandi, può innescare la meraviglia della scoperta, crea punti di riflessione e dialogo e infine fa riscoprire la bellezza di portare un po’ di Filosofia pratica nella propria vita.

Vi aspettiamo numerosi in Piazza del Nettuno!



Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure cell. e WhatsApp: 366.8311974

Per saperne di più: bologna.nuovaacropoli.it