Festa dell'albero 2021. Le tappe a Bologna e provincia

Dal sabato 20 novembre a Bologna e provincia torna la Festa dell’Albero, che da ormai 26 anni Legambiente celebra per la valorizzazione del patrimonio arboreo con tante iniziative locali. Sarà un'occasione per ricordare non solo l'indispensabile contributo che gli alberi danno al mantenimento della salute dei nostri ecosistemi naturali e urbani, ma anche per riscoprire l’importanza del loro beneficio complessivo per la comunità.

Gli alberi rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare la crisi climatica: secondo quanto emerso dalle dichiarazioni finali del vertice del G20 di Roma, 1000 miliardi di alberi sono l’incredibile numero di piante che dovremmo mettere a dimora entro il 2030 per assorbire l’anidride carbonica presente in atmosfera. Un obiettivo sfidante che deve mettere assieme cittadini e istituzioni nel rinverdire le città, gli spazi periurbani e le nostre campagne.

In questa edizione la Festa dell’Albero incrocerà, inoltre, diversi progetti che Legambiente sta portando avanti per contrastare i cambiamenti climatici: il progetto LIFE Terra che si propone di piantare 500 milioni di alberi sul territorio europeo ed il progetto YOUth4Planet per stimolare nuove forme di partecipazione attiva tra i giovani.

L’albero è il simbolo della natura che per primo ci parla di radicamento, vita e appartenenza al territorio. Mettere a dimora un nuovo albero è dunque un gesto concreto di vita, di speranza e di futuro.

Con queste premesse, invitiamo a partecipare numerosi alle attività che si svolgeranno in tutta la nostra regione:

Bologna - circolo Legambiente Bologna

Dove: via di Corticella, 265, Bologna

Quando: Domenica 21 novembre ore 10:00

Il gruppo giovani di Legambiente Bologna organizza una giornata all'aria aperta all'insegna della cura dell'ambiente, piantumazione di piantine e letture educative per i più piccoli.

Bologna - circolo l'Arboreto, Legambiente Bologna

Dove: ritrovo in via del Pilastro, 5, Parco dell'Arboreto - Bologna

Quando: domenica 21 novembre ore 11:30

Il Circolo Legambiente l’Arboreto pianterà 9 nuovi alberi (3 Ulmus sapporo Gold, 1 Pyrus calleriana Capitol - Pero da fiore, 3 Cercis siliquastrum, 2 Populus alba per dare il proprio contributo nella lotta all’emergenza climatica

Inoltre dalle 10:30 alle 12:30 i partecipanti potranno ritirare gratuitamente una piantina di erbe aromatiche.

L'attività si svolge al'interno del progetto "Green&Care".

Locandina al seguente link

San Lazzaro (BO) - circolo Legambiente Medicina/San Lazzaro

Dove: ritrovo presso il vivaio FLORSILVA di San Lazzaro (BO)

Quando: sabato 20 novembre, ore 8:30 - 12:30

Il Circolo mette a disposizione per i cittadinialberi (Lecci, Carpini, Frassini, Querce, Noci, Ciliegi e qualche Betulla) e arbusti arbusti: (Allori, Sanguinelle, Ginestre, Rosa canina, Ligustri).

Per partecipare, basterà inviare una mail a legambiente.sanlazzaro@gmail.com indicando la specie e la quantità, insieme ai dati necessari alla registrazione sulla piattaforma regionale (servono : nome, cognome, indirizzo e codice fiscale)

Quest'anno il tema è quello della resistenza al cambiamento climatico, con varietà rustiche ed allo stesso tempo ornamentali, fra queste alcune donano fioriture utili agli impollinatori.

Ozzano (BO) - circolo Legambiente Medicina/San Lazzaro

Dove: area sgambamento cani di Ponte Rizzoli, Ozzano (BO)

Quando: sabato 20 novembre ore 9:30 - 12:30

Assieme a L'Angelica per festeggiare i 40 anni dell'azienda e lanciare un messaggio: fronteggiare in maniera concreta i cambiamenti climatici e il consumo di suolo, tutelare la biodiversità e migliorare il benessere dei cittadini.