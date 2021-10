Pianoro, arriva la Festa d'Autunno

In attesa di poter organizzare nuovamente la tradizionale TARTUFESTA che, in collaborazione con PROLOCO PIANORO, a Pianoro ha assunto negli anni dimensioni davvero significative richiamando migliaia di persone il terzo week end di ottobre, il Comune di Pianoro ha voluto organizzare comunque una manifestazione molto simile che, anche se in dimensioni più ridotte, si offre ai cittadini ricca di iniziative e attività per una domenica per tutti e con un programma speciale per le famiglie con bambini.

La Festa d’Autunno, promossa e organizzata dal Comune, è ancora più ricca perché si avvale della indispensabile partecipazione attiva delle associazioni di volontariato e della Parrocchia di Pianoro che, uniti tutti insieme, non solo sono preziosi per l’organizzazione e il supporto all’Amministrazione per la manifestazione, ma esprimono in questa festa l’esempio del “fare comunità”, il bene più grande a cui si possa aspirare, sempre, e soprattutto di questi tempi.

Ecco allora il programma previsto per domenica 17 ottobre dalla ore 8 alle ore 18 per le via Grasmci, Riosto, Piazza dei Martiri:

In collaborazione con ProLoco Pianoro

- Mercatino dei creativi

- Caldarroste, castagnacci, vino nuovo

- Vendita di prodotti tipici: funghi, tartufi, formaggi, insaccati, castagne

In collaborazione con Parrocchia di S.M. Assunta

- Dalle ore 12 Ristorante all’aperto, sotto “al tendone”: tagliatelle, tortelloni, lasagne, polenta, scaloppine, salsiccia, friggione. Dalle 11 alle 12: servizio d’asporto. Dalle ore 17 crescentine, patatine, birra. Per prenotazioni 333 595 4073

In collaborazione con Associazione B&G (Bambini & Genitori): la Piazza dei Bambini in piazza dei Martiri dalle ore 11 alle ore 18

- Ore 11.30 Aperitivo e per tutto il giorno birra artigianale Balladin, donut, patatine fritte

- Dalle ore 11.00 Ludoteca Itinerante ROBIN WOOD: con il ludobus Peter Van, giochi in legno quali Barella gigante, Calcetto da tavolo, LanciaBiglie/Biglie Pong, Trottoliere, Dischi a scontro gigante, Dischi a scontro mini, 2 Trampoli, Memory, Laboratorio di ceci: "cecitta?", Puzzle 3 d Giraffa, Cocco Drill 3 D, 2 giroscopi, Palline da giocoliere, Percussioni di legno, Scacchi, Carte da gioco giganti, 2 robot cubo transformers, Lab Braccialetti di makrame?, Verdurine sbarazzine, Torre di Hanoi, Tetris analogico, Shangai gigante, Jenga Gigante, Trottola tirolese Pimpoli, Trottola magnetica Baule delle meraviglie

- Letture animate

- Baby dance



Nella mattinata: Mercato straordinario in via Dello Sport dalle ore 8 alle ore 13

La manifestazione è organizzata nel pieno rispetto dei protocolli anti covid, green pass necessario.