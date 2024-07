"Festa d'la batdura" di Loiano

Indirizzo non disponibile

La "Festa d'la batudra" di Loiano prevede tre giornate (19, 20, 21 luglio 2024) di appuntamenti culturali, enogastronomici, balli montanari, liscio, concerti, discoteca in terrazza e...il profumo dei ricordi.

Per rivivere le tradizioni agricole del territorio e assaggiare i buoni sapori dei piatti tipici. Saranno presenti mercatini tematici, intrattenimento musicale, stand gastronomici, conferenze, laboratori, dimostrazione di utilizzo della macchina da battere, attività per i bambini, sfilate in costume con rappresentanza dei vari borghi, passeggiate.. Tutte le attività si ispireranno alla tradizione contadina e il paese sarà allestito con scenografie a tema.