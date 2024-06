Dal 21 giugno al 1° luglio 2024 "Festa della Birra" di Osteria Grande.

Tanta musica, cucina tradizionale, ottima birra, mercatino, giostre e animazione: ce n’è davvero per tutti i gusti alla Festa della Birra di Osteria Grande, da sempre uno degli eventi di punta dell’Estate Castellana, che animerà le serate dal 21 giugno al 1° luglio nel Campo Sportivo Ferrante Ungarelli (via Bernardi 17/19), organizzato da Associazione Amatori Calcio Osteria Grande in collaborazione con Polisportiva Osteria Grande e Pro Loco di Castel San Pietro Terme, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Si parte nella serata di venerdì 21 con la Festa Latina con SalsElite, divisione Caraibica di Top Dance Freedom, una serata latina con Paolina, musica per ballare con Dj Len e Dj Benz, esibizione e stage gratuito aperto a tutti di salsa e bachata; sabato 22 si balla con la storica cover band Anthera, che suona il migliore rock e la migliore musica disco dagli anni '80 e '90 ad oggi; domenica 23 ci sarà il concerto live Funkclub che propone grandi classici pop & funk, Sade, Simply Red, Lucio Battisti, Daft Punk, Chic, Loredana Bertè e molti altri artisti, suonati dalle mani esperte di musicisti e cantati dalla splendida voce di Elisa Marchesani; lunedì 24 “Sport per tutti”: dalle 18,30 Scuola Ciclismo Villafontana e Bologna Bike Academy creano una gimkana per bambini e alle 21 si può seguire la partita degli Europei di calcio Croazia-Italia o, per chi preferisce altro, musica e karaoke in birreria; martedì 25 ancora musica live con il concerto Rewind, tributo a Vasco Rossi: oltre due ore di spettacolo con i pezzi più belli di Vasco dagli anni ’80 ad oggi; mercoledì 26 festa chiusa, unica pausa; e poi si riparte giovedì 27 con il concerto live dei Punti di Vista, la show party band più travolgente del momento che viaggia tra i grandi successi del passato fino alle hit del momento, tutto rigorosamente live: «divertimento, coinvolgimento e animazione sono le nostre parole d’ordine», sottolineano gli organizzatori; venerdì 28 sarà la volta del concerto live Play 883/Pezzali, nel quale i Play ci riportano nei mitici anni 90, per ballare e cantare i grandi successi degli 883 e Max Pezzali in un live coinvolgente e tutto da godere: «Quindi premiamo play, and let’s go!»; sabato 29 e domenica 30 seguono due serate dedicate alla Festa Hawaiana con musica live, raduno di auto e moto americane, e auto tuning, e in più sabato ci sono car wash e burlesque, mentre domenica si balla all’Osteria Grande Country Fest con Dj Gas (Country Soul), Dj Francesca (Monteveglio Country) e i Resident DJs di Country Ride; gran finale lunedì 1 luglio con dj set dalle ore 20 direttamente dallo Zoo di Radio 105 Paolo Noise per divertirci insieme, tra musica e gag, aspettando i mitici fuochi d’artificio di Osteria Grande.

Per tutta la durata della festa, ci saranno: birreria, piadineria e ristorante, mercato ambulanti, giostre e animazione, dj set giovanissimi.