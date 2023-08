Festa della birra a San Pietro in Casale con i live di Finley e Benji

Dove Indirizzo non disponibile San Pietro in Casale

La decima edizione della festa della birra a San Pietro in Casale si terrà da venerdì 25 a domenica 27 agosto. Nei vari punti ristoro allestiti per le vie del centro storico si esibiranno: Little Bitti Rock, Hidrogena, Sound Polluters, Huntetsound, X-Men, Sorci Verdi, Marco Karaoke, Sound Chronicles. Inoltre in Piazza Martiri, come da tradizione, ci saranno i "giochi di una volta" dell'associazione Nobiltà e Contado di Pistoia. Altri punti con musica e karaoke.

La serata inaugurale di venerdì 25 Agosto vedrà sul palco di Piazza Calori il concerto live dei FINLEY che si esibiranno con BENJI, con il quale è stata rimixata anche la famosissima "Dove è Quando" La manifestazione voluta dal Comitato degli operatori Economici in collaborazione con Proloco e con il patrocinio del Comune di San Pietro in Casale, offrirà nei circa 10 punti ristoro allestiti nelle strade del centro storico, chiuso al traffico, specialità tipiche Bolognesi, Bavaresi e partcolari sfiziose, Oltre naturalmente a essere annaffiate da fiumi di Birre nazionali e internazionali.