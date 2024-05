Festa per il Bologna in Champions: il percorso della parata di tinge di rossoblu

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il Bologna ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League e mercoledì 22 maggio, per festeggiare e ricevere l’abbraccio della città, i rossoblù sfileranno, a partire dalle 19.30, per la città a bordo di un autobus scoperto .

Per celebrare al meglio la qualificazione in Champions League, Confcommercio Ascom Bologna si associa all’invito del Bologna Fc rivolto a chi ha la propria attività commerciale lungo il percorso del bus ad addobbare finestre o vetrine coi colori rossoblù. Tutti i tifosi sono invitati a prendere posto lungo il percorso prima di confluire in piazza Maggiore.

Il tragitto del bus

Ore 19.30 partenza del bus dallo stadio Dall’Ara, piazzale Curva Bulgarelli

Via Andrea Costa

Via Sant’Isaia

Piazza Malpighi

Via Marconi

Via dei Mille

Via Indipendenza

Via Rizzoli

Piazza Re Enzo

Piazza Maggiore