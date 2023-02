"Risate in valigia". festa di carnevale al Mercato Sonato

Ingresso 5€ + tessera Arci 2022/2023 (solo adulti. Per i bimbi non è necessaria la tessera). Sotto i 4 anni di età, ingresso gratuito

Prezzo Ingresso 5€ + tessera Arci 2022/2023 (solo adulti. Per i bimbi non è necessaria la tessera). Sotto i 4 anni di età, ingresso gratuito

Domenica 19 febbraio "Risate in Valigia". Festa di Carnevale per tutta la famiglia con "La Valigia di Cartone" al Mercato Sonato.

"L'Altro Clown" darà vita a uno spettacolo esilarante e ironico, nato per far ridere e sognare grandi e piccini e far vivere al pubblico un’ora spensierata e leggera.

Apertura ore 15.00 e inizio ore 16.30

Ingresso 5€ + tessera Arci 2022/2023 (solo adulti. Per i bimbi non è necessaria la tessera). Sotto i 4 anni di età, ingresso gratuito.