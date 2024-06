Festa d'estate a mascarino - Africana

Festa d'Estate a tema africano

30 giugno 2024 | dalle 19:00

Area verde via Silone, Mascarino Venezzano, Castello d'Argile (Bologna)

x info mail: ass.viviamo.mascarino@gmail.com

facebook: viviAmoMascarino



Ore 19:00

- apertura Stand Gastronomico: con cous-cous originale e vegetariano, porchetta, salsiccia alla brace, nuggets, patatine fritte e cocomero

- laboratorio: personalizza la tua ToteBag (le borse riutilizzabili in cotone) | a cura di La Venenta CoopSociale

- musica commerciale e afro con Dj Romy per tutta la durata della serata

- esibizione della scuola di ballo UISP Ferrara



Ore 20:00

Musiche e Danze dell’Africa dell’Ovest | a cura di “Sankiri ba Fare”, danze tradizionali con l’accompagnamento delle percussioni dal vivo.



Qui il [volantino completo](https://viviamomascarino.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/06/festa-destate-2024-1-1.png)