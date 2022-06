Festa d'estate a Mascarino - anni '80

Festa d'Estate a tema anni '80

3 luglio 2022 ore 18 in poi

Mascarino Venezzano, Castello d'Argile (Bologna)

x info mail: ass.viviamo.mascarino@gmail.com



Alle ore 18 | Pac-man vs Fantasmini

Il primo video games umano

Per adulti e bambini | Il gioco sarà intervallato dai mini games TETRIS, SPACE INVADERS e OCTOPUS (tutti in versione umana)



Dalle 18 in poi mercatino artigianato locale

Alle 19 esibizione del gruppo danza Euphoria - anni '80 show dance!





Stand gastronomico con carne alla brace, piadine, cocomero