Festa del BIO: a settembre a Palazzo Re Enzo

Divertimento, benessere e buon gusto, tutti al naturale! Festa del BIO è l'appuntamento immancabile con il mondo del biologico, che si svolge in un clima festoso e conviviale, capace di conquistare gusti e sensibilità diverse.

PROGRAMMA

TALK SHOW - ARENA

ORE 10:30

Taglio del nastro e conferenza stampa inaugurale*

INTERVENGONO:

Luigi D’Eramo* – Sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (*invitato, in attesa di conferma)

Maria Chiara Gadda – Vicepresidente Commissione Agricoltura alla Camera

Daniele Ara – Assessore alla scuola, agricoltura e reti idriche – Comune di Bologna

Giampaolo Sarno – Dirigente Area Agricoltura Sostenibile – Regione Emilia Romagna

Maria Grazia Mammuccini – Presidente FederBio

Nicoletta Maffini – Presidente di AssoBio

Domenico Lunghi – Direttore Manifestazioni Dirette BolognaFiere

#IOPARLOBIO.

Presentazione della campagna di comunicazione istituzionale sul biologico promossa dal MASAF a cura di Ismea

Modera: Patrizio Roversi, autore e conduttore televisivo

Buon compleanno, BIO!

Festeggiamo insieme l’European Organic Day con il taglio della torta Eurofoglia.

Lanciata ufficialmente nel 2021 dal Parlamento Europeo, dalla Commissione e dal Consiglio dell’Unione Europea, la giornata europea del biologico rappresenta l’occasione per celebrare il successo dell’agricoltura bio e promuovere il ruolo chiave che essa svolge nella transizione verso sistemi alimentari sostenibili.

Presentazione della giornata.

L’evento sarà condotto dalla giornalista Laura Gobbi.

ORE 11:50

Talk - Parlano gli agricoltori bio. Storie di biodiversità*

Biodiversità, servizi ecosistemici e tutela degli habitat: gli agricoltori bio rispondono alle domande di un esperto per raccontare lo scambio virtuoso che esiste tra natura e agricoltura bio.

Modera: Francesco Sottile, Università di Palermo e Slow Food Italia

ORE 14:45

Talk - No pesticidi, sì biologico

L’agricoltura libera da pesticidi per la tutela della salute e dell’ambiente.

A cura della Coalizione #CambiamoAgricoltura

Le Strategie UE Farm to Fork e Biodiversità indicano gli obiettivi di riduzione del 50% dell’uso e della pericolosità dei prodotti fitosanitari di sintesi e del 25% di superficie agricola condotta con metodo biologico entro il 2030. Due obiettivi strettamente connessi tra loro che richiedono strumenti adeguati per poter essere raggiunti entro i prossimi 7 anni. L’approvazione del Regolamento per l’uso sostenibile dei pesticidi (SUR) proposto il 22 giugno 2022 dalla Commissione UE è senza dubbi uno strumento essenziale per l’attuazione delle due strategie. È necessario però che il Parlamento europeo discuta ed approvi questa normativa comunitaria senza indebolirla, svuotandola di contenuti. La Coalizione Cambiamo Agricoltura è impegnata per sostenere la rapida approvazione del Regolamento SUR e la crescita dell’agricoltura biologica.

INTERVENGONO:

Piotr Medrzycki – Ricercatore CREA

Fiorella Belpoggi – Direttrice Emerita Istituto Ramazzini e Membro del Comitato Scientifico di ISDE

Franco Ferroni – Coordinatore Coalizione CambiamoAgricoltura

Angelo Gentili – Responsabile agricoltura di Legambiente

Carlo Jacomini – Responsabile laboratorio Ecologia del Suolo e del Territorio – CNL LAB, BIO-LEST – ISPRA

Modera: Nicholas Bawtree – Direttore responsabile di Terra Nuova

ORE 16:00

Talk - La dieta mediterranea sceglie il bio.

Attraverso la ricerca e l’esperienza delle due nutrizioniste, si metteranno in evidenza i benefici, per l’ambiente e per la salute, di una dieta bio e sostenibile.

Laura Di Renzo – Nutrizionista e docente all’Università Tor Vergata

Stefania Ruggeri – Prima Ricercatrice CREA-Alimenti e Nutrizione

Modera: Claudio Vigolo, Giornale Radio Rai 1

ORE 17:15

L’etichetta bio raccontata da Patrizio Roversi

Come si riconosce un prodotto biologico? Come si legge un’etichetta bio?

Ce lo spiega, in maniera originale e divulgativa, Patrizio Roversi.

ORE 17:30

Talk - I territori amano il Bio in tour*

Sono tantissime le amministrazioni comunali che hanno deciso di ridurre o eliminare del tutto l’uso dei pesticidi nei campi agricoli, nelle aree verdi e di scegliere cibo bio per le mense pubbliche. FederBio, insieme alle associazioni di Cambia La Terra, ha quindi lanciato la campagna Comuni Liberi dai Pesticidi, con l’obiettivo di raccontare le buone pratiche intraprese. Fare rete è il modo migliore per estendere il buon esempio nel territorio.

Con il coinvolgimento del Comune di Bologna, premiato durante l’ultima edizione di “I territori amano il Bio”, FederBio porta quindi avanti l’iniziativa con l’obiettivo di coinvolgere i territori locali. La prima tappe della Festa del Bio sarà l’occasione per ampliare la rete dei Comuni che adottano le buone pratiche.

INTERVENGONO:

Maria Grazia Mammuccini – presidente FederBio

Stefano Locatelli – Vice presidente ANCI – Vice sindaco Chiuduno (BG)

Daniele Ara – Assessore alla scuola, agricoltura e reti idriche – Comune di Bologna

Emilia Muratori – Sindaca di Vignola – L’esperienza del Biodistretto Valle del Panaro

Sondra Coizzi– Sindaca di Occhiobello

Modera: Francesco Magnani, giornalista LA7 (L’Aria che Tira)

* Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.”

COOKING SHOW - ARENA

ORE 13:30

Show Cooking - “Tutti i colori della cucina amica dell’ambiente”

A cura di Vito con Laura Gobbi e la partecipazione di Patrizio Roversi. I protagonisti sul palco durante la preparazione della ricetta si rimpallano consigli di cucina bio a impatto zero.

ORE 18:45

“Show Cooking - "Quando il biologico delizia il palato"

Sapore e divertimento assicurato!

Con lo spettacolo Cooking Show a cura di Vito, con la partecipazione di Laura Gobbi e Patrizio Roversi, si parlerà di ingredienti stagionali, sostenibilità.

Durante lo show, Vito realizzerà una ricetta perfetta per l’aperitivo di inizio autunno con prodotti di stagione. Una ricetta della tradizione locale dal sapore autentico.

Ma c’è di più! Mentre preparano il piatto, Vito, Laura e Patrizio condivideranno con il pubblico i loro segreti, trucchi e consigli per una cucina che non solo sazia il corpo, ma nutre anche l’anima.

* Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto BEING ORGANIC IN EU promosso da FederBio in collaborazione con Naturland e cofinanziato dall’Unione europea ai sensi del Reg. EU n.1144/2014.”

BIO KITCHEN - ARENA

ORE 11:00

BIO Snack

La festa del BIO inizia con le degustazioni di biscotti, cereali e yogurt per regalarvi tanta energia!

ORE 13:00

BIO Lunch

In tutti i momenti del gusto avrete un prodotto nuovo da degustare. Passate dalla nostra BIO-KITCHEN anche per una piccola degustazione di prodotti BIO perfetti per il pranzo!

ORE 16:00

BIO Merenda per i più piccoli

La BIO merenda per i più piccoli, con pane e marmellata, pane e crema spalmabile e succo di frutta BIO, sarà servita nell’area dedicata alle degustazioni, la nostra BIO-KITCHEN!

ORE 19:00

BIO Aperitivo per tutti!

BIO Aperitivo sarà servito nell’area dedicata alle degustazioni, la nostra meravigliosa BIO-KITCHEN.

BABY BIO-PARK

ORE 11:00

Laboratori creativi per tutta la giornata!

UN’INTERA GIORNATA DI LABORATORI CREATIVI!

Dalle 11 alle 18, in modo continuativo, si alterneranno 3 divertentissimi laboratori.

MANGIATOIE E ABBEVERATOI PER UCCELLINI

Educazione alla biodiversità! In inverno, le piante non producono frutti e molti piccoli invertebrati non sono disponibili, mentre in estate può essere difficile reperire acqua. Per questo può essere molto utile durante l’inverno utilizzare delle mangiatoie artificiali per nutrire gli uccelli, così come in estate degli abbeveratoi. In questo laboratorio creativo i piccoli partecipanti realizzeranno simpatiche mangiatoie con semi e altri cibi utili e abbeveratoi creativi, da lasciare nel giardino di casa, in terrazzo o in qualsiasi angolo della propria città!

L’ORTO D’ASPORTO

Piccoli “Urban Farmer” crescono! Lavorare la terra, divertirsi a piantare i semini, innaffiare, curare e scoprire la bellezza dell’attesa del proprio raccolto! Il modo più semplice per avvicinare i piccoli alla natura e alla sensibilità ecologica.

Laboratorio realizzato interamente con materiale di riciclo.

L’ALCHIMISTA DEL COLORE

Pitture vegetali: spazio alla fantasia! I piccoli artisti contribuiranno a creare un’opera verticale con il proprio disegno realizzato utilizzando pitture vegetali. Durante il laboratorio scopriranno anche come nascono le pitture vegetali, attraverso l’utilizzo di elementi che si trovano in natura.

Siamo in Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno 1