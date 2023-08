Festa del Borgo a Cereglio

Sabato 5 e domenica 6 agosto torna il tradizionale appuntamento con la "Festa del Borgo" nell’antico borgo di Suzzano a Cereglio, frazione appenninica di Vergato a 700m s.l.m. Organizzata dalla Pro Loco di Cereglio, da 35 anni la Festa del Borgo riempie le vie e le piazzette del borgo con gastronomia, musica, cultura e spettacoli. È l’occasione di rivivere un tempo che non c’è più: si cammina nei vicoli stretti animati dal mercatino artigianale e dagli antichi mestieri, assaporando i piatti della tradizione.

Alle 19 aprono le cucine nelle aie ristoro, tra tradizione e qualche novità. Nell’Aia Ristorante di Ca’ di Lama, grande casa torre simbolo della festa, si potrà gustare gramigna alla salsiccia (sabato), pasta e fagioli (domenica), grigliata di carne e l’immancabile friggione montanaro, comodamente serviti al tavolo dai contadini del borgo. Nell’aia del fritto saranno protagoniste le crescentine fritte, le tigelle e il gustoso fritto misto. Per dare un tocco di novità, quest’anno, l’aia sarà a tema circo con giochi per grandi e piccini e spettacoli circensi a cura de I Giullari del 2000. Nell’Aia della Musica, caratteristica piazzetta circondata da case in sasso, si potranno gustare prelibatezza locali dal carretto dei dolci, ma anche caffè e cocktail, mentre si assiste agli spettacoli di musica dal vivo che iniziano alle 21.

Il sabato ci saranno i Barakka Blues Brothers, Tribute Band in giacca, cappello e occhiali scuri dei mitici Blues Brothers; la domenica i Maeba, trio che propone i successi più recenti della musica italiana. Per una festa pensata anche, e soprattutto, per le famiglie, non potevano mancare le attività per i bambini: nell’Aia della Musica, sabato sera, Verina e Simona intratterranno con truccabimbi, bolle giganti e palloncini e alle 18.30 saranno agli artisti circensi ad incantare grandi e piccini con spettacoli incredibili: Il Circo Viaggiante il sabato sera e Il Mondo Incantato la domenica. La festa si tiene nel borgo di Suzzano, in via Fratelli Benassi, sopra il centro sportivo. Parcheggio gratuito in zona. Ingresso gratuito. La festa del Borgo è organizzata dalla Pro Loco di Cereglio con il patrocinio del Comune di Vergatoe dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese.