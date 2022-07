17a Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno

Dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, si parte con la Festa del Gelato Artigianale di Casalecchio di Reno. Inizia domani, venerdì 22 luglio, l’edizione numero 17 dell’evento più gustoso dell’estate bolognese.

Un appuntamento in grado di richiamare ogni anno migliaia di visitatori da tutta l’Emilia Romagna, ma non solo. Tanto gelato artigianale d’eccellenza, ma anche una vasta e ricercata proposta gastronomica e di street food accompagnati da una carrellata straordinaria di eventi a base di musica, ballo e performances da non perdere.

Il Taglio del nastro della manifestazione è in programma per venerdì 22 luglio, alle ore 20, in via Marconi, all’altezza di Piazza della Repubblica, con l’Amministrazione comunale di Casalecchio di Reno nella persona del sindaco Massimo Bosso e Mirko Aldrovandi, presidente della società organizzatrice, la Società Eventi.

L’inaugurazione sarà allietata da un’esibizione di ballo a cura di Asd. Country Ride e dalla banda comunale Donizetti in uno spettacolo itinerante.

Programma:

Venerdì 22 luglio. La prima serata con Bowie Dreams e tanto altro.Tanti i punti spettacolo che animeranno via Marconi e le Piazze casalecchiesi già a partire dalla prima serata. Alle 20.30, al Caffè Margherita, dopo l’inaugurazione si esibiranno in balli country la Asd. Country Ride, mentre in Piazza del Popolo, al Bar Gelateria Teatro, dalle ore 21;00 la scuola Studio Movimento si esibirà in danze hip-hop, modern, break dance e danza del ventre; DJ Set al Bar Dueterzi, in Via XX Settembre angolo Via Porrettana; in Via Marconi 26, al Caffè del Rosso, l’appuntamento è con il Live music dei The Brotherhood; musica dal vivo con Victor in Piazza deiCaduti al Garden Bo e sul sagrato della Chiesa San Giovanni Battista con DJ Lalla. La serata sarà chiusa in bellezza, dalle ore 21:00, sul palco centrale del Parcheggione della Casa della Conoscenza dal gruppo Bowie Dreams con coinvolgente tributo ad uno dei più grandi artisti internazionali di sempre.

Sabato 23 luglio: Non saranno da meno gli spettacoli della seconda serata che inizieranno dalle ore 20:30 in Piazza del Popolo davanti al Teatro, con la performance del maestro gelatiere Roberto Lobrano intitolata “Il gelato con azoto liquido. Dalle 21:00 in Piazza del Popolo, al Bar Gelateria Teatro, esibizione di Salsa Dentro e Salsa Angels con DJ Tiziano; per chi cerca della buona Musica dal vivo, imperdibile la tappa in via Marconi angolo via Pascoli, con il gruppo ClochArt Acoustic e ad ArisBar - La Dolce Lucia con il Dj Set di Lalla; sul sagrato della Chiesa San Giovanni Battista l’appuntamento per grandi e bambini è con lo spettacolo di Animazione e giocoleria del Teatro Lunatico. Come sempre da non perdere l’appuntamento, dalle ore 21:00, sul palco centrale del Parcheggione della Casa della Conoscenza con il concerto de I Lavori in Corso che ci faranno cantare e ballare con la più bella musica dagli anni ’80 ad oggi.

Domenica 24 si chiude in bellezza. Per gli amanti dei ritmi d’Oltreoceano, da non perdere l’esibizione della Scuola di Ballo Country Wild Angels, dalle ore 21, in Piazza del Popolo, al Bar Gelateria Teatro; in via Marconi 26-30 angolo via Pascoli musica dal vivo e Dj Set di Lalla; sul sagrato della Chiesa San Giovanni Battista si balla con Miki West. sul palco centrale del Parcheggione della Casa della Conoscenza, dalle ore

21:30, la rock band italiana più demenziale e divertente: i Gem Boy. La formazione bolognese proporrà

dal vivo le sue hit più amate degli oltre 25 anni di carriera costellati di canzoni e parodie irriverenti,

esilaranti e irresistibili. Sempre sul palco centrale del piazzale si terrà alle 21.00 la premiazione della gelateria vincitrice del concorso “Vota il Gusto Casalecchio 2022”. E per il gran finale i percussionisti “Va mo là” e le ballerine brasiliane Sambeleza sfileranno per la via Marconi coinvolgendo i presenti in una parata carioca dal ritmo travolgente.