Festa del Ringraziamento 2021

La Festa del Ringraziamento dei prodotti della terra e del lavoro dell'uomo è una tradizione nella frazione di Mascarino Venezzano. La Festa prettamente a carattere contadino e religioso trova il suo scopo principale nella benedizione dei campi e delle macchine agricole.



L'edizione del 2021 avrà tra le altre iniziative la visita guidata della Chiesa, oltre alla mostra degli antichi mestieri come l'intagliatore, il filarino, l'impagliatore e la presentazioni di preziosi modellini di macchine agricole di una volta.

Nel pomeriggio del sabato si terrà una gara a squadre per la realizzazione dello spaventapasseri più originale, più simpatico e a quello più buffo. Gli iscritti alla gara potranno beneficiare di uno sconto sulla cena.



A seguire sarà realizzato un percorso per bambini chiamato "Percorso Salva Natura" realizzato dall'associazione Giochiamo Seriamente APS. Tutto il percorso utilizzerà elementi naturali e avrà l'unico scopo di insegnare il rispetto e la cura per questo elemento. Iscrizione GRATUITA ma obbligatoria.

Saranno a disposizione i giochi in legno di una volta che piacciono ai bambini ma anche ai più grandi!



SABATO 9 - Al Pomeriggio

Pomeriggio ricco di giochi ad iscrizione GRATUITA ma obbligatoria.



GARA DI SPAVENTAPASSERI

Gara a squadre per la realizzazione dello spaventapasseri più originale, più simpatico e a quello più buffo. Gli iscritti alla gara potranno beneficiare di uno sconto sulla cena.



PERCORSO SALVA NATURA

Percorso giocoso per bambini realizzato dall'associazione #GiochiamoSeriamente APS. Tutto il percorso utilizzerà elementi naturali e avrà l'unico scopo di insegnare il rispetto e la cura per questo elemento.



Le attività proposte saranno:

1) LA CORSA DEI CAVALLI riscaldamento

2) ATTACCA LE FOGLIE ALL’ALBERO gioco di motoria

3) MACEDONIA gioco dinamico

4) RUBA LA FRUTTA gioco a coppie

5) CARLETTO DISPETTO storia animata con battaglia Natura vs Carletto

6) BANANA BANDANA intramezzo con uno sketch Clown

7) GIOCHI MUSICALI (mela, pera, banana, ciliegia, tutti i frutti assieme)

8) CHIUSURA CON IL CERCHIO DELLA VITA



Saranno a disposizione i giochi in legno di una volta che piacciono ai bambini ma anche ai più grandi!



Durante lo stand gastronomico suonerà la Little Bitty Band - a ritmo di Rock ci allieteranno per tutta la serata.



La Festa del Ringraziamento si concluderà la Domenica con tornei di calcetto, di pallavolo e di biliardino. Alle ore 15,30 suoneranno i Maestri scampanatori che arriveranno con uno speciale cargo di campane che riempiranno il piazzale e l'intera frazione di melodie. La merenda accompagnerà il pomeriggio dando tempo alle fantastiche crescentine farcite di arrivare e impregnare il piazzale con il loro inconfondibile profumo.



Gallery





Grazie ai volontari della frazione che con amore e dedizione porteranno in piazza questa tradizione per la gioia di grandi e bambini.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...