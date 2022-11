Festa dell'albero: una mattina insieme nella Valle di Legambiente

Legambiente Bologna in collaborarazione con il comune, invita la comunità locale di grandi e piccini a passare una mattina insieme nella Valle di Legambiente, uno spazio verde urbano attualmente in gestione ad un gruppo di volontari dell'associazione.



L'idea è di condividere la cura per gli spazi verdi comuni e di suggerire idee per integrarli nell'ecosistema più ampio secondo un approccio di sostenibilità ecologica.



Programma:



Ore 11-13 il giardino degli impollnatori: l'ecosistema che attira gli impollinatori e la loro importanza. Messa a dimora delle piantine.