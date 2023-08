Festa dell'Unità 2023: date, ospiti, programma dell'evento al Parco Nord

Orario non disponibile

Quando Dal 24/08/2023 al 17/09/2023 Orario non disponibile

Torna (al Parco Nord per l'ultima volta, infatti il sottotitolo è "Ultimo valzer"...) la FestUnità Bologna. Un anno speciale per gli organizzatori, anche perché ricorre un anniversario simbolico, i 50anni dalla prima Festa dell’Unità provinciale al Parco Nord che nei prossimi mesi sarà interamente riqualificato nell'ambito del progetto del Passante. Ma quali saranno le sorprese di questa edizione? Intanto abbiamo la data dell'inaugurazione e per il resto bisognerà attendere il programma ufficiale...