Festa dell'Uva a Castenaso: al via la 68esima edizione

Festa dell'Uva a Castenaso 68esima edizione, dal 14 al 17 settembre 2023. Una bella Festa per stare insieme...come un grappolo!

Una grande occasione di scambio e incontro per la nostra comunità e per le migliaia di persone che puntualmente colorano le strade, le piazze e i parchi di Castenaso. In estrema sintesi questa è la 'Grande Festa', come titola il libro di Maurizia Martelli che ne celebra gli ormai 68 anni di storia. Dalla 'Giornata dell’uva' nel 1954, un appuntamento fisso della terza domenica settembrina, che cambia nel tempo pur restando inconfondibile.

Quali eventi e novità ci attendono dal 14 al 17 settembre alla Festa dell'Uva 2023, naturalmente firmata Pro Loco di Castenaso?

Più di un pensiero andrà alle persone che hanno subito l'alluvione dello scorso maggio: presso gli stand ci sarà un'ampolla per offerte libere, che convoglieranno nel conto 'pro alluvionati' istituito dal Comune di Castenaso.



Ci sarà innanzi tutto spazio per il bere e mangiare di qualità. Il menu proposto dall’Istituto Alberghiero 'Scappi' che festeggia i trent’anni di attività, frequentato da tanti giovani del nostro territorio; 'Dolce Uva', un dolce dedicato alla festa proposto dal concittadino Maestro pasticciere Gino Fabbri.

Poi, finalmente è il caso di dire, uno spazio dedicato al vino, alle degustazioni: in collaborazione con una impresa locale, 'Exquisito' e l’associazione 'Donne del Vino'.



C'è spazio anche per nuove collaborazioni, coi i 'Beer Brothers on the road' alla Bassa Benfenati, e un gradito ritorno: il Ristoro dei Galli Boi che riporta alla Festa l’antica tradizione della cottura della carne con lo 'spricco', attorno al fuoco.



Guida completa sul sito web Comune di Castenaso - facebook - https:/ /castenaso-welcome.it/