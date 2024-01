Festa della Befana ad Anzola fra magie e clown

La tanto attesa Festa della Befana torna. Alle "Notti di Cabiria", sabato 6 Gennaio ore 10 con spettacoli di magia, cabaret e clownerie adatto per grandi e piccoli come è da tradizione! "All' Incirco Varietà" della Compagnia Lannutti e Corbo.

La befana porterà un dono a tutti i bambini e le befanine di cioccolato.

Ci sarà cioccolata calda, vin brulè, tigelle con nutella e tanta allegria.



L'iniziativa è a cura della ProLoco e del Comune con il supporto di Coop casa del Popolo, del Centro Culturale Anzolese e in collaborazione con D&M ARTElier di Anzola dell'Emilia.