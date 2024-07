"Festa della Birra" a Casalecchio di Reno

Indirizzo non disponibile

A Casalecchio di Reno, arriva la Festa della Birra. Da giovedì 4 a domenica 7 luglio in piazza del Popolo scorrerà birra a fiumi direttamente dalla Germania. E non è finita qui, ad accompagnare ci sarà un menù tipico con stinco, wurstel, salsiccia, crauti, spatzle e tante altre specialità bavaresi. Tutte le sere musica dal vivo e tutto sotto le stelle.

Programma:

Giovedì 4 luglio 2024

Ore 9,00 via XX Settembre e via Pascoli apertura Stands espositivi.

Ore 18,00 Piazza del Popolo Apertura Stands gastronomici.

Ore 21,30 Musica con i Lambrosca. I grandi autori Italiani

Venerdì 5 luglio 2024

Ore 9,00 via XX Settembre e via Pascoli apertura Stands espositivi.

Ore 18,00 Piazza del Popolo Apertura Stands gastronomici.

Ore 21,30 Musica con i Noname. I mitici anni 70/80

Sabato 6 luglio 2024

Ore 9,00 via XX Settembre e via Pascoli apertura Stands espositivi.

Ore 18,00 Piazza del Popolo Apertura Stands gastronomici.

Ore 21,30 Emozioni Sonore & Acoustic Duo in concerto. I mitici anni 80/90

Domenica 7 luglio 2024

Ore 9,00 via XX Settembre e via Pascoli apertura Stands espositivi.

Ore 18,00 Piazza del Popolo Apertura Stands gastronomici.

Ore 21,30 Musica con i Nucleos. I grandi classici della musica anni 60/70