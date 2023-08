"Festa della campagna" di Budrio

Torna la tradizionale Festa della Campagna dal 8 al 11 settembre presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena a Maddalena di Cazzano a Budrio. Come ogni anno, nuovo e antico si mescolano: il ristorante dl'Arzdoura e il Bar della Campagna propongono i loro cavalli di battaglia: tortellini, crescentine, crescente. Il Friday Party promette "magnèr e bàvver" oltre a musica e giochi.

La sfilata dei trattori e le lavorazioni sono da sempre il cuore di questa manifestazione. La Gimkana trattoristica, le mostre, aperte durante tutta la festa, presentano alcune lavorazioni tradizionali declinate in chiave moderna: fare il formaggio in casa o avere qualche arnia per le api era frequente nelle case di campagna, vedremo come queste attività si sono evolute e modernizzate.

Sarà inoltre presente un'esposizione di abiti, oggetti e immagini che ricordano i Sacramenti del Battesimo, della Comunione e della Cresima, realizzata grazie alla generosità di molte famiglie della zona che hanno aperto i loro bauli dei ricordi per noi.

Programma:

Venerdì 8 settembre

Dalle ore 20.00 The Friday Party: Aperitivo, musica, giochi

Sabato 9 settembre

Ore 18.00 S. Messa

Ore 19.00 Inizia la Festa. Apre la cucina dl’Arzdoura. Visita alle mostre, e ai mercatini. Per tutti pesca, giochi, musica e il nostro bar

Ore 21.00 Gimkana Trattoristica

Ore 21.30 Musica dal vivo con TRE40 Coverband

Domenica 10 settembre

Ore 10.00 S. Messa di Ringraziamento per i doni della terra – I doni dell’offertorio saranno devoluti alla Casa della Carità di Bologna

Ore 11.00 Apertura delle mostre, visita ai trattori e delle macchine agricole in attesa del pranzo

Ore 12.00 Apre la cucina dl’Arzdoura

Dalle 16.00 Tradizionale sfilata di macchine agricole e trattori antichi, esibizione di trebbiatura e aratura .

Ore 19.00 Riapre la cucina dl’Arzdoura

Ore 21.00 Musica e divertimento con la musica dei "Noi e Stefi"

Lunedì 11 settembre

Ore 19.00 Aprono la cucina dl’Arzdoura, il bar, i giochi e la pesca

Ore 21.00 Sgranatura del mais e trebbiatura in notturna. Messa in funzione del mulino

Ore 21.15: Musica dal vivo con "I Bolliti"