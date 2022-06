Festa della Musica, un concerto nella Basilica di San Petronio

Le principali realtà musicali giovanili e infantili della città di Bologna si uniscono per vivere insieme la Festa della Musica.

Se Bologna è Città Creativa della Musica dichiarata dall’UNESCO, il merito è anche della grande diffusione della cultura musicale fin dalle sue basi e dell’apprendimento del linguaggio sonoro, che coinvolge i bambini con svariate occasioni per imparare a suonare uno strumento. Non solo un fatto artistico, ma anche iniziative di forte impatto sociale, che restituiscono alla musica il piacere del creare insieme, dello scambio, della relazione creativa, ma soprattutto personale.

Dopo due anni complessi, il cui impatto sulle generazioni più giovani è ancora da valutare, la musica torna ad unire tutti e tutte in un appuntamento di condivisione artistica e umana.

Teatro di questo importante momento collettivo sarà la Basilica di San Petronio, il cuore pulsante della città. Per la prima volta insieme, le principali realtà musicali della città si uniranno per raccontare il senso della musica vista dai più piccoli e dai più giovani. Durante il concerto, ogni ensemble eseguirà alcuni brani del proprio repertorio, per poi unirsi tutti ed eseguire insieme l’Inno alla Gioia di Beethoven.

E’ una occasione importante per riscoprire, e vivere insieme, la bellezza della musica, mettendo finalmente al centro i più giovani, che hanno bisogno, specie adesso, di ritrovare l’energia e la spinta necessaria per affrontare la complessità della contemporaneità. E suonare è sicuramente una delle maniere migliori per farlo.

Alla Festa della Musica in San Petronio parteciperanno Orchestra Senzaspine Junior, Orchestra dei Giovanissimi del Conservatorio di Bologna, Orchestra del Cemi di Bologna, Coro di Voci Bianche del Teatro Comunale di Bologna, Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, Associazione Musicaper.

Grazie a Monsignor Leonardi che ha voluto accogliere i bambini e i ragazzi in San Petronio.

Grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, al Comune di Bologna e Bologna

Estate.

La Festa della Musica fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.