Festa della musica per celebrare il solstizio d’estate!

Torna la Festa della Musica all’Alliance Française di Bologna! Martedì 21 giugno, dalle ore 18.30 alle 23.00



Nata in Francia negli anni ’80 e ormai diffusa in tutto il mondo, la Festa della Musica / Fête de la Musique si celebra ogni anno in occasione del solstizio d’estate ed è una giornata dedicata alla musica in tutte le sue forme ed espressioni.

Il programma musicale spazierà dalla musica classica, alla chanson française fino al jazz.

Festeggia insieme a noi l’arrivo dell’estate con la Festa della Musica!



PROGRAMMA DELLA SERATA



18.30



COLLEGIUM MUSICUM



QUARTETTO D’ARCHI:

Pierluigi Parisse, Luisa Pezzotti – Violini

Jacopo Pesaresi – Viola

Mario Corciulo – Violoncello



Eseguiranno:

Mendelssohn Bartholdy

Quartetto in Fa minore, op. 80, n. 6

Allegro vivace assai

Allegro assai

Adagio

Finale. Allegro molto



19.30

APÉRO en MUSIQUE



in compagnia della fisarmonica di Giuliano Tedeschi





20.15

LES PARAPLUIES

TRIO:

Riccardo Marchi – Voce

Marco Paganucci – Piano

Sergio Mariotti – Contrabbasso



Les Parapluies sono un quintetto musicale bolognese dedicato alla Chanson Française. Per la Festa della Musica si presentano in trio composto da voce, piano e contrabbasso. La sonorità del gruppo è caratterizzata dagli arrangiamenti in stile jazz manouche – gipsy jazz e il repertorio proposto durante i concerti non trascura l’importanza del testo. Ascolterete un viaggio musicale dal periodo d’oro della Rive gauche artistica parigina agli autori dei giorni nostri: dalle canzoni di Édith Piaf, Charles Trenet, Yves Montand, a quelle di Sanseverino, Zaz, Paris Combo. Negli ultimi anni il gruppo ha iniziato a scrivere e comporre brani inediti.Les Parapluies si formano nel 2015 esibendosi in locali che ospitano musica dal vivo, centri sociali, teatri, festival, piazze e altri luoghi all’aperto.



21.30

VOYAGE QUARTET

Canio Coscia – Sax Tenore

Saverio Zura – Chitarra

Kim Baiunco – Contrabbasso

Tommaso Stangherlini- Batteria



Il Voyage Quartet nasce a Bologna dall incontro di giovani e talentuosi musicisti provenienti da tutta italia, accomunati dalla grande passione per la musica afroamericana. Il progetto realizza una visione comune fortemente influenzata sia dal linguaggio tradizionale del jazz bebop sia dalle sonorità del jazz moderno. Dopo vari anni di esibizioni in tutta italia, in teatri e festival come il Bologna Jazz Festival, il quartetto adesso si prepara ad un imminente tour europeo.





Alliance Française di Bologna



via De’ Marchi, 4



INGRESSO LIBERO





In collaborazione con Bologne Accueil

Con il sostegno di Moreno



La Festa della Musica fa parte di Bologna Estate 2022, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena