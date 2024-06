Festa della musica e 11°anno dell'Orchestra Senzaspine

Il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, festeggeremo il nostro undicesimo compleanno! Sarà una giornata imperdibile per grandi e piccini, ricca di attività e musica. Vi aspettiamo dalle ore 16.00 ai Giardini Margherita!‍



PROGRAMMA

16.00 - 17.30 - 19.00

STORIE NOTE a cura di Andrea Acciai e Francesco Paolino.

Storie conosciute oppure fatte di suoni musicali?! Entrambe! Storie note è un format di spettacoli pensato con l’intento di avvicinare il giovane spettatore al mondo della Musica e della Letteratura.Un narratore, accompagnato da un musicista polistrumentista, sfoglia un libro illustrato che diviene cartellone e magico scenario di un’avventura senza eguali.Le voci dei personaggi si incontrano e si scontrano in uno spettacolo-concerto che unisce il sapore della lettura fatta in compagnia attorno ad un libro a quello del racconto orale più folklorico e antico, talvolta, come nel nostro caso, accompagnato da musiche originali eseguite dal vivo.



Dalle 17.00 alle 19.3

0PERFORMANCE con i bambini e bambine della Scuola di Musica Senzaspine, Coro degli Stonati e tanta musica!



Dalle 19.30 alle 21.00

Concerto dell'Orchestra Senzaspine con un repertorio di musica sinfonica, operistica, Conduct Us e Lirikaraoke.

Conduct us: I direttori di Senzaspine lasciano il podio e la bacchetta bianca al pubblico: dirigi tu l'orchestra!

LiriKaraoke: Questo non è un karaoke come tutti gli altri: qui tutti potranno sbizzarrirsi nell’interpretazione di alcune arie d’opera! A salire sul palco saranno gli impavidi che dal pubblico hanno desiderio di cantare accompagnati dai professionisti dell’orchestra. ‍



Durante tutta la manifestazione, saranno presenti:



- Area "Trova il tuo strumento", dove chiunque, piccoli e grandi potranno provare liberamente gli strumenti, seguiti dai tutor dell'Orchestra, per scoprire la propria vocazione musicale;

- Area giochi e intrattenimento;

- Area bar e relax;

- Area merenda a cura di Granarolo.‍



L'evento fa parte di Bologna Estate 2024, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena.‍