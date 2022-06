Indirizzo non disponibile

Dal 18 al 21 Giugno "Festa della Musica" a Sasso Marconi. Un week-end “lungo” con presentazione di libri, proiezioni e, naturalmente, tanta musica!

La Festa della Musica, novità assoluta dell’estate sassese, debutta sabato 18 luglio con la presentazione in anteprima nazionale del film “Freak e i suoi fratelli”: una pellicola di Roberto Quagliano che, attraverso materiale di repertorio inedito, racconta la figura di Roberto “Freak” Antoni, indimenticato leader degli Skiantos. Special guest lo storico chitarrista degli Skiantos, Dandy Bestia. Previste due proiezioni, alle 20 e alle 22 - Biglietto d’ingresso 5 Euro.

Due gli eventi in programma domenica 19 si comincia alle 20 con “RisoRadio”, spettacolo di teatro/canzone con Barbara Baldini e Luca Signorelli, mentre alle 21.30 Laura Gramuglia (speaker, dj e autrice) racconta “Storie di ragazze che hanno alzato la voce”: un viaggio in musica e parole alla scoperta di importanti artiste rock in compagnia della cantautrice Elisa Genghini.

Lunedì 20 (ore 20) presentazione del libro “Il pianeta Lucio Dalla” (Pendragon edit., produzione “Le Nuvole”) e incontro con l’autore Mattia Camangi. Intermezzi musicali con Gianluca Magnani e la sua chitarra. A seguire, “We are the Mods”: un viaggio musicale attraverso il più grande movimento giovanile inglese dal Dopoguerra ad oggi, raccontato dai “Pretty Green” e Laura Gramuglia.

Gran finale martedì 21, Giornata Mondiale della Musica. Dalle 17 il palco sarà a disposizione delle band per open stage di 30/40 minuti, e per finire... concerto dei giovani musicisti della scuola Music Factory e dell’Orchestra Onda Marconi!

Nelle quattro serate di festa, funzionerà un punto ristoro a cura di Pro Loco Borgo Fontana

Ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti ad eccezione della serata di sabato 18.

In allegato la locandina della manifestazione - Per info: 339 2309012