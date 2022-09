Festa della paella: a FICO due fine settimana dal gusto spagnolo

Prezzo non disponibile

In occasione del Paella Day FICO, il parco da gustare di Bologna, organizza la Festa della Paella, due fine settimana dedicati proprio al piatto più famoso della gastronomia spagnola: la paella!

Il 10, 11, 17 e 18 settembre quella che si svolgerà nel frutteto di FICO e in collaborazione con l’azienda Paellador, sarà una vera e propria festa italo-valenciana in cui si potrà degustare l’autentica ricetta di riso nella sua versione di pesce o vegetale, accompagnata ovviamente da un bicchiere di sangria.

Per celebrare questo gemellaggio gastronomico le serate di sabato saranno inoltre animate dall'esibizione della scuola di danza AlquimiaFlamenca, formazione professionale ballo flamenco, e dalla musica di Bologna Tango Lab, per scatenarsi in pista a ritmo latino.

Una Festa della Paella tutto incluso, in un unico biglietto d’ingresso da 19 euro che comprende: Ingresso a FICO (con tour guidato, giostre multimediali, servizio navetta e parcheggio gratuito), Paella di Pesce o di Verdure, Calice di Sangria o Bottiglietta d'acqua, spettacolo danzante e musica.