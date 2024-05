La giornata della Festa della Repubblica a Teatri di Vita sarà un’occasione di festa e partecipazione, dove celebreremo i valori fondamentali della nostra repubblica: democrazia, libertà e solidarietà. Dal pomeriggio alla sera, un ricco programma di attività che promuoveranno la partecipazione attiva e la socialità. Microfono aperto, carte per il burraco, performance, musica e spettacoli per rendere omaggio ai valori della nostra Repubblica.

Sarà l’occasione per ricordare anche il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, con l’omaggio Matteotti non è una via, dialogo con Filippo Mattia Ferrara dell’Istituto Storico Parri. Inoltre ritornerà Le Mat, Le Monde, La Paix, la lettura teatrale di tarocchi con Innocenzo Capriuoli e Niccolò Collivignarelli

Alle ore 20 si terrà la cena solidale delle Cucine Popolari, un momento conviviale dove potremo condividere cibo e ideali. I ricavi della cena andranno a sostegno dell’attività delle Cucine Popolari. Disponibile l’opzione vegetariana.

E anche in questa occasione, per chi porta una piantina da piantare nel giardino di Teatri di Vita ci sarà un caffè in omaggio!



A seguire, in sala Pasolini, va in scena lo spettacolo Llabyellov di e con Carlo Cerato.



LA GIORNATA È A INGRESSO LIBERO, A ECCEZIONE DELLA CENA E DELLO SPETTACOLO Llabyellov.

In caso di pioggia l’evento si svolgerà negli spazi coperti del teatro.



Cena: 25€



Cena + spettacolo Llabyellov: 30€