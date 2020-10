La festa di Anzola: la sagra d’autunno del paese con mercatini, musica, giostre e giochi

Come ogni anno, la prima domenica di ottobre i cittadini, anzolesi e non, potranno partecipare alle funzioni religiose e alla sagra collettiva considerata la Festa d’autunno del paese da secoli, quando Anzola dell’Emilia era essenzialmente un borgo agricolo. La comunità parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo celebra la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario. Quest'anno la Festa inizierà venerdì 2 ottobre, continuando ad animare il centro del paese sabato 3 e domenica 4 ottobre.

I visitatori troveranno, in Piazza Giovanni XXIII, in via Goldoni e in piazza Grimandi mercatini di ambulanti e di hobbisti, musica dal vivo, spettacoli, giochi per bambini. Non mancheranno le specialità enogastronomiche: cucina tradizionale, pesce fritto, dolci tipici e crescentine e tanto altro. Tutto è stato organizzato dalla Proloco di Anzola, dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le Associazioni di Volontariato rispettando quanto previsto dalla normative Nazionali e Regionali in materia di Sicurezza e COVID. Viene chiesto a tutti i partecipanti di rispettare l'utilizzo della mascherina, di rispettare il distanziamento di un metro e di non creare assembramenti.

Programma

LA SAGRA

Piazza Giovanni XXIII e Piazza Grimandi

Venerdì e Sabato 3 ottobre dalle ore 18.30 e domenica 4 ottobre dalle ore 12.00 e dalle ore 18.30

STAND del pesce da asporto e STAND cucina tradizionale da asporto a cura della Pro Loco

Venerdì e sabato dalle ore 18.00, domenica dalle ore 10 STAND con raviole pinza e brazadela

Sabato 3 ottobre dalle 15 e domenica dalle 16

BORLENGHI E BIRRA "Oktober Fest" a cura del Bologna Club

via Goldoni – Asilo Parrocchiale

Venerdì e sabato dalle 18, domenica dalle 16

STAND con crescentine fritte con la Ca' Rossa.

Piazza Berlinguer e via XXV aprile

Sabato 3 ottobre dalle 15 e domenica dalle 9

MERCATO degli ambulanti

via Goldoni

Venerdì 2 ottobre dalle ore 18, sabato dalle 16 e domenica dalle 10

MERCATINO degli hobbisti

Piazza Giovanni XXIII

Venerdì e sabato dalle 16 e domenica dalle 10 e dalle 16

STAND delle associazioni a cura della Consulta del Volontariato

STAND del libro usato a cura del Centro Culturale Anzolese

Via Lunga

Venerdì dalle 16, sabato e domenica dalle 15 LE GIOSTRE

GLI EVENTI

Piazzale Asilo parrocchiale

Venerdì 2 sabato 3 e domenica 4 ottobre alle 21

CONCERTI LIVE a cura del Centro Culturale Anzolese

Piazza Grimandi

Venerdì 2 ottobre alle ore 21

SANDRO & STEVE. #Cantantidaparcheggio (Radio Bruno)

a cura del Bologna Club

sabato alle 21

CONCERTO a cura di Anzola in Vinile

Domenica alle ore 21

Larry DJ in concerto

Domenica 4 ottobre dalle 15.30

Piazzetta davanti la farmacia

ESIBIZIONI per i piccoli con DeM ARTElier, We4family e Kiai Do Karate

INIZIATIVE CULTURALI

Sabato 26 settembre alle ore 21.00

Piazza Berlinguer

Terza edizione di CONCERTO AL TRAMONTO con la Ci Me Bo Wind Orchestra a cura di Didì ad Astra

Sabato 3 ottobre alle ore 11.00

Biblioteca comunale

INAUGURAZIONE DELLA QUARTA STATUA creata dallo scultore Giovanni Albertini

Domenica 4 ottobre, ore 15.30 VISITA GUIDATA alla Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo a cura di Gabriele Gallerani del Centro Culturale Anzolese

Giovedì 8 ottobre

Mercoledì 14 ottobre

Giovedì 22 ottobre

ore 20.30

sala polivalente della biblioteca

Arte, vizi e peccati. CONFERENZE D'ARTE a cura di Gabriele Gallerani del Centro Culturale Anzolese in collaborazione con il Centro Famiglie

FUNZIONI RELIGIOSE

Domenica 4 ottobre Messe alle 8.00 – 11.30

ore 18.30 Secondi Vespri, Processione