Festa di casa Siepelunga – mercatino solidale e intrattenimento per bambini

Tre giorni di festa in occasione del compleanno di Ageop Ricerca con il mercatino primaverile e tante occasioni di divertimento per i bambini.



Tre giorni di proposte e incontri nel giardino della Casa Accoglienza Siepelunga, in cui i volontari Ageop saranno lieti di accogliervi. Troverete tanti stand con borse, idee per l’estate e per il mare, fiori, oggetti per la casa e per il giardino, manufatti dei nostri volontari e delle nostre mamme, prodotti solidali, giochi e libri. Potrete curiosare nell’ immancabile vintage fashion market, con tantissimi vestiti, accessori e bijoux.



Come sempre non mancheranno momenti di animazione e intrattenimento per i bambini.



Ecco il Programma:



Venerdì 26 maggio 15 – 19



Sabato 27 maggio 10 – 19



Domenica 28 maggio 10 – 13 e 16 – 19



Dove:

Via Siepelunga 8/10, Bologna



Animazione per bambini:



Sabato



Dalle 15.30 alle 18.30 Trasformati in un personaggio di fantasia con Rosalba ed il suo laboratorio di trucca bimbi



Alle 16.30 le Sorelle Paraponzi presentano lo spettacolo con burattini “Una fame da lupo”



Domenica



Dalle 10 alle 13 sarà presente l’Associazione FedeRide per presentare il progetto di pet terapy “Codamica” attivo nelle Case Accoglienza di Ageop.



Alle 11 il Burattinificio Manfiafoco presenta “Fiabe di Mamme Draghe e bisce”: narrazione animata liberamente ispirata alle fiabe tradizionali “Rosmarina” e “La biscia” di Italo Calvino



Dalle 16 alle 18.30 Torna Rosalba ed il suo laboratorio di trucca bimbi che insieme a Rossella e alle sue letture animate di favole vi porteranno in un mondo incantato



Venerdì dalle 15 alle 19 CIOFS FP Emilia-Romagna ETS sede di Bologna propone un laboratorio di serigrafia dedicato a tutti dove potrai personalizzare la tua shopping bag.



Sabato dalle 10 alle 18 saranno presenti i volontari di ADMO (https://admo.it/) e sarà possibile eseguire il tampone salivare per l’iscrizione al Registro Italiano Donatori Midollo Osseo.



Per tutta la durata del mercatino verrà esposto il progetto fotografico “Nuova Luce in camera oscura: ritrovarsi in una foto” frutto della collaborazione tra Ageop Ricerca e SHADO. I fotografi sono Chiara, Donia, Susanna, Luca, Asia, Paolina: ragazze e ragazzi che, dopo aver imparato i segreti della macchina fotografica, si sono messi dietro l’obiettivo e si sono raccontati attraverso luoghi, volti, luci e ombre. Il filo conduttore è stato il cambiamento in senso ampio che ogni partecipante ha potuto declinare e interpretare liberamente.



Ingresso libero – non è necessaria la prenotazione



Tutto il ricavato delle tre giornate andrà a sostegno dei progetti con cui Ageop Ricerca, dal 1982, accoglie e assiste i bambini malati di tumore e le loro famiglie nella lotta al cancro infantile. Per scoprirli clicca qui www.ageop.org/progetti-ageop/