Festa del Gelato artigianale a Casalecchio di Reno

Torna la Festa del Gelato artigianale di Casalecchio di Reno alla sua 19^ edizione con l’inaugurazione ufficiale in programma venerdì 19 luglio alle ore 20.00 in Piazza del Popolo. Patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno e organizzata dalla società Eventi Scarl, vanta la collaborazione di molte associazioni del territorio e delle attività commerciali che rimangono aperte durante la tre giorni più golosa dell’estate.

Salutata con soddisfazione anche dalle associazioni di categoria dei commercianti e da WeloveCasalecchio, associazione che riunisce nello specifico i commercianti del centro città, la Festa del Gelato offre nelle tre piazze principali – Piazza del Popolo, Piazza del Monumento ai Caduti e Piazza della Repubblica – oltre che nel parcheggione di fianco alla Casa della Conoscenza (via Porrettana 360), gli stand dei maestri gelatieri, intrattenimenti musicali e spettacoli, stand gastronomici.

Non mancherà l’imperdibile biciclettata del gusto che pedalando tra le gelaterie casalecchiesi assegnerà la medaglia del gusto dell’estate 2024, al miglior gusto “Forza Bologna”.

Nel parcheggio della Casa della Conoscenza sarà collocato il palco centrale per i 3 concerti serali (Gatti Matti il 19, Pianeta Liga il 20 e Lavori in corso il 21) della festa assieme alla piazza del food. grigliata toscana, arrosticini abruzzesi, specialità brasiliane, fish&chips, crescentine ripiene, birrerie e soprattutto gelaterie di Casalecchio e dintorni.

In Piazza del Monumento ai Caduti e in Piazza del Popolo diversi punti spettacolo (danza, musica di intrattenimento, concerti, animazioni, banda e percussionisti) con la partecipazione di negozi, bar, ristoranti e associazioni del territorio.

Indicazioni per parcheggiare:

Ricordiamo che il ponte sulla ferrovia nei pressi della rotatoria Biagi è chiuso. Per accedere alla Festa consigliamo di parcheggiare nel parcheggio del Municipio in via dei Mille – percorrendo poi a piedi via Garibaldi – oppure in quello della stazione Garibaldi in via Piave, entrambi gratuiti.

A disposizione nelle tre serate anche il parcheggio gratuito della Casa della Salute a cui si accede nei pressi della rotatoria Biagi, costeggiando il Parco Rodari. Più centrale il parcheggio coperto a pagamento di Galleria Ronzani.

Info e programma completo: www.festadelgelato.net

Nella foto, da sinistra: Michele De Somma, Paolo Nanni, Maria Teresa Dagliati, Ivan Aldrovandi, il sindaco Michele Ruggeri, Alberto Piana, Claudio Baccolini, Marco Bonacini e Simonetta Soverini.