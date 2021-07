Festa del gelato artigianale a Casalecchio di Reno

Orario non disponibile

Tutto pronto, a Casalecchio di Renoper la 16esima edizione della Festa del gelato artigianale, che da domani a domenica proporrà una serie di eventi su prenotazione con le gelaterie artigianali del territorio e la collaborazione di bar e ristoranti. La manifestazione, ricorda il Comune, è organizzata dalla Società Eventi con il patrocinio dell'amministrazione.

"Una settimana dedicata al gelato artigianale, in tante location, tutte le sere". In programma ci sono eventi come "cene con gelato, presentazione di gusti nuovi, inaugurazioni di nuove gelaterie e biciclettata del gusto", il tutto, ovviamente, "nel rispetto delle disposizioni anti-Covid".

Quest'anno è poi prevista "una dedica speciale al Casalecchio Calcio 1921, che festeggia i 100 anni". I maestri gelatieri "proporranno il loro gusto biancoverde, colore della società sportiva, da votare, ai partecipanti della biciclettata che partirà venerdì alle 20 e sabato alle 19 da piazza del Popolo, per un tour di otto gelaterie".



