Festa internazionale della storia: Matteo Cavezzali presenta "A morte il tiranno"

Venerdì 19 novembre 2021, ore 20.30

Libreria Atlantide, Via Mazzini 93



Presentazione de A morte il tiranno (HarperCollins) di Matteo Cavezzali.

Dialoga con l’autore Valerio Zanotti.



Appuntamento all’interno del programma della Festa internazionale della storia – Edizione di Castel San Pietro Terme.

Dopo "Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini" e "Nero d’inferno" Matteo Cavezzali racconta e analizza le storie di coloro che decisero di liberare il mondo da coloro che ritenevano essere mostruosi tiranni.

Un libro che sorprende e cattura il lettore con vicende indimenticabili mentre pone molte domande fondamentali tra cui quella che apre il libro: “perché obbediamo al potere?”.



La scheda del libro:

Chissà quanti esseri umani, negli ultimi settant’anni, hanno fantasticato di avere una macchina del tempo per uccidere Adolf Hitler prima che potesse prendere il potere e procurare tanta morte e sofferenza. Eppure nella Germania nazista ben pochi ritennero più giusto ribellarsi che obbedire. Due grandi scrittori come Henry David Thoreau e Lev Tolstoj teorizzarono la necessità della disobbedienza al potere dove corrotto e male esercitato, a patto che non si ricorresse alla violenza. Ma, dall’antichità greca e romana ai nostri giorni, molti importanti pensatori, dai santi Tommaso d’Aquino e Thomas More a Vittorio Alfieri e Benjamin Franklin, hanno invece ritenuto legittimo ribellarsi, anche con l’uso della forza, ai tiranni. Matteo Cavezzali, che ha già indagato i meccanismi del potere e della giustizia in due libri acclamati dalla critica (Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini e Nero d’inferno), racconta e analizza le storie di donne e uomini che decisero di liberare il mondo da quelli che, a loro giudizio, erano mostruosi tiranni: i congiurati contro Cesare, Gaetano Bresci, i rivoluzionari francesi, Violet Gibson e Georg Elser che tentarono di uccidere Mussolini e Hitler, fino alla vera storia di Guy Fawkes che ha ispirato la maschera di V per Vendetta poi ripresa dai manifestanti di Anonymous. In A morte il tiranno, legato all’omonimo podcast di Storielibere.fm, le storie di tirannicidi riusciti o mancati diventano il modo per riflettere sulle strutture sociali, le psicologie uniche e irripetibili, le conseguenze imprevedibili delle azioni umane.



Matteo Cavezzali nasce a Ravenna. Il suo primo libro “Icarus. Ascesa e caduta di Raul Gardini” (minimum fax, 2018) ha vinto il Premio Comisso e il Premio Volponi Opera Prima/Premio Stefano Tassinari. Nel 2019 è uscito “Nero d’inferno” (Mondadori). Ha scritto testi per il teatro messi in scena in Italia e all’estero ed è ideatore e direttore artistico del festival letterario ScrittuRa di Ravenna, nato nel 2014. Dal 2020 è co-direttore artistico di Salerno Letteratura. Nel 2021, oltre a “A morte il tiranno” (HarperCollins), ha pubblicato “Super camper” (Laterza). È autore del podcast di storielibere.fm A morte il tiranno.



Valerio Zanotti, giornalista, è direttore de www.leggilanotizia.it.



L’incontro si terrà nel rispetto delle normative vigenti. Green pass necessario per accedere.



Per info e prenotazioni contattare Libreria Atlantide: tel. 0516951180; email: info@atlantidelibri.it .