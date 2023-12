Festa l’Immacolata, gli eventi alla Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande

Prezzo non disponibile

Pinacoteca e a Palazzo Pepoli Campogrande per il prossimo fine settimana.

In occasione della festa l’Immacolata Concezione, venerdì 8 dicembre, Palazzo Pepoli Campogrande sarà aperto in via straordinaria dalle 14.30 alle 18.30, sabato 9 sarà aperto con i consueti orari dalle 9.00 alle 19.00, domenica chiuso.

La Pinacoteca e la mostra "Guercino nello studio" sarà aperta tutto il fine settimana con i consueti orari dalle 9.00 alle 19.00.

Domenica 10 dicembre 2023, in Pinacoteca è in programma la visita animata per le famiglie, a cura della società Senza titolo, "Guercino. Oltre il colore" alle ore 16.30.

Un’opera d’arte non si svela mai al primo sguardo: sotto la superficie del colore si nascondono infatti tanti segreti. È il caso dei dipinti di Guercino che, analizzati e studiati a fondo attraverso vere e proprie indagini diagnostiche, hanno svelato il suo modo di lavorare. I risultati sono stati riprodotti su un tavolo multimediale tutto da sfogliare e da scoprire. Durante la visita animata i bambini e le loro famiglie comprenderanno l'importanza della cura, dello studio e della conservazione del patrimonio.

Durata attività: 1 ora e 30 minuti per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni Max 25 persone (1 bambina/o + 1 adulto)

I percorsi in mostra sono compresi nel biglietto di ingresso al museo secondo le abituali tariffe.

Prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente alla visita all'indirizzo mail