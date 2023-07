Bologna per Patrick Zaki: il programma di domenica 30 luglio in Piazza Maggiore

Domenica 30 luglio a partire dalle ore 20 in Piazza Maggiore si terrà la serata in onore di Patrick Zaki, promossa dal Comune e dall’Università di Bologna, che vedrà la partecipazione di diversi ospiti. In apertura Patrick Zaki, insieme al sindaco Matteo Lepore, al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli rimuoveranno lo stendardo per la liberazione di Zaki apposto sulla facciata di Palazzo D’Accursio.



Nel corso dell’evento interverranno: Patrick Zaki, il sindaco Matteo Lepore, il rettore Giovanni Molari, l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi, la professoressa Rita Monticelli, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, il fumettista Gianluca Costantini, i compagni di università del Master Gemma Giada Rossi e Rafael Garrido Álvarez, l’Amministratore delegato del Bologna FC Claudio Fenucci, la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca, che insieme al Sindaco consegnerà la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna a Patrick Zaki. Presenterà l’attrice Donatella Allegro.

La chiusura della serata è prevista per le ore 21.40.

Seguirà la proiezione del film previsto nel cartellone di Sotto le stelle del Cinema.