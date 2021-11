Festa di San Martino a Casalecchio di Reno: 27^ edizione

Torna quest’anno più in forma che mai l’appuntamento con l'Ecofesta patronale di San Martino, una ventisettesima edizione diffusa sul territorio, nel rispetto delle regole anti-Covid 19.

Dal 5 al 15 novembre 2021 il centro di Casalecchio di Reno, Piazza del Popolo, gli spazi del Teatro Laura Betti e della Casa della Conoscenza, le nostre colline, i ristoranti e i negozi saranno allietati da appuntamenti culturali, ricreativi ed eno-gastronomici.

L'organizzazione è come sempre a cura di Casalecchio Insieme con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, la co-progettazione del servizio Casalecchio delle Culture e la collaborazione di tante associazioni di volontariato, culturali, ambientali, scuole, attività e imprese del territorio.

Inaugurazione venerdì 5 novembre 2021 a partire dalle ore 18.00 in Piazza del Popolo alla presenza del sindaco Massimo Bosso e del presidente di Casalecchio Insieme Alessandro Menzani. Segue l'inaugurazione di Volontassociate - Festa del Volontariato e l'accensione delle luminarie natalizie.

Giovedì 11 novembre 2021 - giorno di San Martino e festa patronale di Casalecchio di Reno - gli uffici comunali sono chiusi. Aperti il cimitero comunale dalle 8 alle 17 e gli ambulatori della Casa della Salute.

San Martino aiuterà la nascita dei Patti di Collaborazione a Casalecchio, lo strumento con cui il Comune ed i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa. Proprio l’esperienza del Comune di Bologna su questo tema è al centro di un incontro pubblico giovedì 11 novembre 2021 alle ore 16.30 presso la Casa della Conoscenza (via Porrettana, 360), a cura di Comune di Casalecchio di Reno e Casalecchio Insieme Proloco.

Segue alle ore 19.00 la presentazione del libro #IOSIAMO. Storie di volontari che hanno cambiato l’Italia (prima, durante e dopo la pandemia) di Tiziana Di Masi e Andrea Guolo (San Paolo Edizioni, 2021).

Domenica 14 novembre 2021 dalle 8 alle 24 via Marconi pedonale da piazza della Repubblica all'incrocio con via Ronzani e mercato straordinario degli ambulanti nel piazzale della Casa della Conoscenza.

Lunedì 15 novembre 2021 nel ristorante di piazza del Popolo il Gran Galà di San Martino, con prenotazione obbligatoria ai numeri: 051/6132867 - 329/3712871

Volontassociate a San Martino: le associazioni di Casalecchio per la ripartenza

Dal 5 al 14 novembre 2021, in Piazza del Popolo, le associazioni e le organizzazioni di volontariato vi danno appuntamento con un ampio spazio informativo e d’incontro in cui far conoscere le loro molteplici attività e il modo in cui desiderano contribuire ogni giorno alla vita della comunità. A cura della Conferenza Comunale del volontariato e dell'associazionismo casalecchiese.

Villaggio Croce Rossa Casalecchio

Dal 5 al 14 novembre 2021 in Piazza del Popolo vi aspettano per le innumerevoli attività in-formative e ludiche rivolte ad adulti e bambini. A cura del Comitato di Bologna sede di Casalecchio di Reno.

Mostra itinerante: Ceramica a teatro

BACC - Bottega Arte Ceramica Casalecchio propone per l’ottavo anno la Mostra Ceramica Itinerante, come consuetudine ospitata nelle vetrine dei negozi di Casalecchio di Reno aderenti all’iniziativa, con la collaborazione di Comune di Casalecchio di Reno, ASCOM, Associazione Casalecchio Insieme.

SOLIDARIETÀ

Gadget di San Martino per la solidarietà

- A tiratura limitata verrà riproposto il Piatto di San Martino in terracotta

- La mascherina della Solidarietà

Aiuti alle famiglie afgane

Durante San Martino sosterremo la raccolta fondi con destinazione “Aiuti alle famiglie afgane”, che sono arrivate a Bologna, da versare sul conto corrente dell’Associazione Percorsi di Pace con IBAN IT 23 G 05652 02400 CC 0150008773 e la raccolta di beni di prima necessità che possono essere portati alla Casa per la Pace (via Canonici Renani, 8 - Croce di Casalecchio di Reno), dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19.

Per ogni chiarimento o segnalazione è possibile telefonare al 051/6198744

Locandina

Calendario eventi

Programma dettagliato

Il programma può essere soggetto a variazioni

Tutti gli aggiornamenti su www.casalecchioinsiemeproloco.org09:37 11/11/2021