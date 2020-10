Festa di San Martino a Casalecchio di Reno. In occasione delle celebrazioni per il patrono di Casalecchio, San Martino, la cittadina si anima dei tradizionali appuntamenti con un programma di eventi, iniziative culturali e di scoperta del territorio e delle sue tradizioni enogastronomiche. L'appuntamento, sparso in luoghi vari del centro, è fissato dal 6 al 16 novembre.