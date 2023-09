"Da porta a porta": la festa di strada in via Castiglione

Venerdì 29 settembre è in programma una festa di strada in via Castiglione, “Da porta a porta, festa di strada in via Castiglione”. A partire dalle 19 e fino a mezzanotte tutta la strada verrà pedonalizzata e i negozi resteranno aperti, mentre ci saranno musica dal vivo e djset ad animare l'atmosfera. Naturalmente, per l’occasione, sono stati adottati dei provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione nelle vie Castiglione, Arienti, Orfeo, Dell’Oro e Chiudare. Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.