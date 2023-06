“Notte bianca in via Dagnini”: torna la festa di strada

Festa di strada in via Dagnini, l'8 giugno 2023 torna la "Notte Bianca" e dalle 19.00 alle 24.00 le vie Dagnini, Degli Orti, Murri e in alcune strade limitrofe (tutte pedonalizzate) diventano palcoscenico per spettacoli e giochi per bambini, street food, mercato, artigianato artistico, associazioni sportive e di volontariato. Ovviamente i negozi resteranno aperti e accesi.