Notte Bianca in via San Mamolo: strada pedonalizzata, negozi aperti e intrattenimento

Giovedì 11 luglio dalle 18 alle 24 via San Mamolo in festa con la III° edizione della Notte Bianca, organizzata dall'associazione culturale Talenti. Negozi aperti, musica dal vivo, spettacoli, live music, dj set, stand gastronomici e molto altro ancora.

Via San Mamolo sarà pedonalizzata dalla Porta fino a via dell'Osservanza.



via San Mamolo, da piazza di Porta San Mamolo a via dell’Osservanza, divieto di transito veicolare

via Santissima Annunziata, divieto di transito veicolare

via dell’Osservanza, all'incrocio con via San Mamolo, obbligo di svolta a destra

via San Mamolo, all'incrocio con via dell’Osservanza, obbligo di svolta a sinistra

viale Aldini, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a destra

viale Panzacchi, all’incrocio con via San Mamolo, divieto di svolta a sinistra



Dal divieto sono esclusi i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine.