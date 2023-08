Festa dell'Unità, ultimo valzer al Parco Nord. Inaugura Elly Schlein

I lavori del Passante coinvolgeranno anche il Parco Nord di Bologna, che dunque per l'ultima volta si presterà come location per la Festa dell'Unità che quest'anno andrà di scena dal 24 agosto al 17 settembre . Da qui il titolo della kermesse provinciale del Pd 2023 "L'ultimo valzer", come annunciato dalla segretaria dem bolognese Federica Mazzoni che, nell'illustrare il programma dell'evento 2023, ha anche anticipato che dal prossimo anno il partito troverà una nuova collocazione.

Sarà la segretaria nazionale Elly Schlein, spire all'apertura della kermesse, ovvero il 24 agosto, ad aprire le danze. Il resto del programma e i contenuti non sono ancora stati resi noti. La festa sarà anche nel segno della solidarietà: in un bar al Parco nord infatti lavoreranno alcuni componenti della segreteria come volontari e gli incassi saranno devoluti ai territori colpiti dall'alluvione: "Un tema politico che non vogliamo si spenga - aveva sottolineato Mazzoni - non è una vicenda solo locale, ma ci parla di come dobbiamo mettere in sicurezza il territorio".