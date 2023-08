Festa dell'uva a Castenaso

La terza domenica di settembre, tradizionalmente, si tiene la festa più importante di Castenaso: la Festa dell'uva. Dalla 'Giornata dell’uva' nel 1954, un appuntamento fisso, che cambia nel tempo pur restando inconfondibile. La sagra dedicata al frutto simbolo dell'autunno propone l'uva in vendita e in degustazione negli stand. Durante la festa, spazio agli eventi: spettacoli musicali e di intrattenimento. Immancabili come sempre gli stand gastronomici tradizionali e non, street food, ambulanti ed espositori, le rievocazioni storiche, giostre e luna park.